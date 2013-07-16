به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان به مبارزات دو وزن اول بانوان و دوم مردان اختصاص داشت که هر دو مدال طلا نصیب نمایندگان کره‌جنوبی شد. رئیس فدراسیون جهانی روز دوشنبه ساعات زیادی را در سالن مسابقات حضور داشت و رقابتها را از نزدیک تماشا کرد.

در پایان مراسم توزیع مدال‌ها، مدال آوران از پای سکو به اتاق کنترل دوپینگ هدایت شده و تست دادند. هادی مستعان که موفق شد به مدال نقره این مسابقات در وزن دوم دست پیدا کند، نیز به همراه هادی افشار راهی اتاق کنترل دوپینگ شد و تست داد.مراسم توزیع جوایز وزن دوم با حضور " رافائل مورانو" صورت گرفت که مستعان مدال خود را از دست فرماندار "پائوبلا" گرفت.

استقبال تماشاگران در روز نخست این مسابقات چشمگیر بود. بسیاری از شهروندان "پائوبلا" با حضور در سالن "اکس پوزیتو" مسابقات قهرمانی جهان را تماشا کردند. در زمان دیدار نماینده وزن دوم مکزیک با تکواندوکار کره‌ای سالن یکپارچه تکواندوکار مکزیکی را تشويق می‌کردند.

هادی ساعی مدیر فنی تیم ملی تکواندو مورد توجه بسیاری از علاقمندان به تکواندو قرار گرفت. وی پس از حضور در سالن با بسیاری از مربیان کشورهای مختلف، قهرمانان و مسئولان فدراسیون جهانی به گفتگو پرداخت و ساعاتی را نیز به عکس گرفتن با کودکان مکزیکی اختصاص داد.

رضا زاده محمد رئیس ایرانی فدراسیون تکواندو اتریش به همراه رئیس فدراسیون تکواندوکشورمان، اصغر رحیمی، حسن ذوالقدر و زهرا سروی مسابقات را از نزدیک تماشا کردند.

بیست و یکمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان در مکزیک جریان دارد.