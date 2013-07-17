آخرین وضعيت چهار طرح کلان ملی در دانشگاه علم وصنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرتضی منتظری مدیر طرح کلان ملی "توسعه فناوریهای کليدی هواپيمايی جت مسافربری 150 نفره" يکی از طرح های کلان و ملی دانشگاه علم و صنعت درباره آخرين وضعيت این پروژه گفت: براساس تجربيات، سوابق و توانمندیهای دانشکده مهندسی مکانيک درزمينه موتورهای توربين، دانشگاه علم و صنعت ايران از طرف شورای عتف بعنوان مجری همکاري در بخش موتور طرح کلان ملی "توسعه فناوریهای کليدی هواپيمايی جت مسافربری 150 نفره" انتخاب شده است.
وی ادامه داد: بهرهبردار اين طرح کلان ملی، سازمان صنايع هوايی ايران است و با همکاری دانشگاه صنعتی اميرکبير مجری محوری در بخش هواپيما، دانشگاه صنعتی اصفهان مجری همکار در بخش اويونيک اجرا میشود. دانشگاه علم وصنعت ايران پس از هماهنگی با سازمان صنايع هوايی ايران و دانشگاههای ديگر، برنامه اجرای پروژه طراحی و ساخت هواپيمايی 150 نفره تهيه و تدوين کرد.
مدیراین طرح کلان ملی افزود: براساس اين برنامه، تقسيم فعاليتها و وظايف بين سازمان صنايع هوايی و دانشگاهها صورت گرفته و محل تامين منابع مورد نياز تعيين شده است سازمان صنايع هوايی و صنايع تابعه براساس اعتبارات ملی عمدتا مسئوليت ساخت و تست هواپيما را به عهده گرفته و دانشگاهها براساس اعتبارات شورای عتف مسئوليت طراحی مفهومی و توسعه فناوریهای کليدی برای طراحی و ساخت هواپيما را برعهده گرفتند. این فعاليتهای دانشگاهی در 8 محور برنامهريزی شده است.
وی تاکید کرد: براساس برنامه، دفتر طراحی موتور و پژوهشکده توربين گاز به عنوان ساختار اجرای طرح کلان ملی در دانشگاه علم و صنعت ايران تاسيس شد و طراحی مفهومی موتور توربوفن شروع شده است.
دکتر منتظری افزود: همچنين درخت فناوریهای کليدی در طراحی و ساخت موتور هواپيما در دست تهيه است و به منظور جهت دهی و سازماندهی آموزش تحقيقات در راستای توسعه فناوریهای کليدی موتور هواپيما، دومين همايش تخصصی توربين گاز در ارديبهشت برگزار و طرح حمايت از پروژههای کارشناسیارشد و دکتری نیز تدوين شد.
همچنين جهت بهرهگيری از همکاریهای بينالمللی مذاکراتی با مراکز و متخصصان خارج از کشور صورت گرفته است. علاوه بر آن مطالعات اوليه و همکاری با سازمان هواپيمايی کشوری به منظور برنامهريزی برای اخذ گواهينامه معتبر بينالمللی صورت پذيرفته است.
طرح طراحی و ساخت پروتز عصبی حرکتی زيرجلدی
به گزارش مهر، دکتر عباس عرفانيان اميدوار، مدیر طرح " طراحی و ساخت پروتز عصبی حرکتی زيرجلدی" نیز درباره آخرین وضعیت این طرح گفت: هدف اصلی اين طرح استفاده از مهندسی عصبی برای رفع مشکلات حرکتی در بيماران ضايعه نخاعی و ساخت يک پروتز عصبی حرکتی زير جلدی است. پروتز عصبی حرکتی يک سيستم ميکروالکترونيکی است که بر مبنای مغز انسان، حرکت را در عضو فلج ايجاد و کنترل میکند.
وی ادامه داد: مهمترين ويژگی سيستم استفاده از الکترودهای زيرجلدی برای ارسال فرمانهای حرکتی به اعصاب حرکتی است. سيستم دارای يک بخش نروچيپ است که در داخل بدن کاشته میشود و به صورت بیسيم اطلاعات لازم را از يک کامپيوتر کوچک قابل حمل خارجی دريافت میکند.
مدیرطرح تاکید کرد: اجرای اين طرح، زمينه لازم را برای گسترش فناوری عصبی در تمام زمينههای آن در ايران فراهم میکند. متاسفانه در حال حاضر کشور ما در تمام زمينههای فناوری عصبی به خارج از کشور وابسته است. اجرای اين طرح دانش فنی لازم را برای ساخت انواع پروتزهای عصبی به وجود خواهد آورد.
طرح پروژه طراحی پلتفرم ملی خودرو در کلاس B
دکتر محمد حسن شجاعی فرد مدير طرح کلان ملی"پروژه طراحی پلتفرم ملی خودرو در کلاس درباره B "آخرين وضعيت این طرح گفت: در پروژه پلتفرم ملی دانشگاه مجری دانشگاه علم وصنعت است و همکاران اين پروژه دانشگاههای اميرکبير، خواجهنصير و دانشگاه تهران هستند و دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودرو مجری اين طرح در دانشگاه علم و صنعت است.
وی افزود: تاکنون مدل اوليه طرح بدنه طراحی و بصورت CNC ساخته شده است و مدل يک به يک آن بزودی برای کلينيک در پژوهشکده به نمايش در خواهد آمد تا نظرات صاحبنظران و مردم گرفته شود.
مدیر این طرح کلان ملی افزود: سيستم اجرايی و مديريت پروژه متشکل از متخصصين داخلی اعم از دانشگاهی و صنعتی و خارجی از بخشهای مختلف صنعت و دانشگاه استفاده شده است. اين پروژه از نظر طراحی شکسته شده و برای تعيين اهداف ( Target ) بين محققين تقسيم شده است و افراد در حال تعيين دقيق اين اهداف هستند.
طرح پيادهسازی فناوری ملی سامانه حمل و نقل ريلی پر سرعت
به گزارش مهر، دکتر محمد حسن بازيار، مدير چهارمين طرح کلان ملی دانشگاه علم و صنعت با عنوان "پيادهسازی فناوری ملی سامانه حمل و نقل ريلی پر سرعت" نیز درباره آخرین وضعیت این پروژه گفت: پروژه کلان «پيادهسازی فناوری ملی سامانه حمل و نقل ريلی پرسرعت» که براساس سياستهای تعيين شده برای کشور در سند چشمانداز بيست و ساله و برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی در شورای عتف به تصويب رسيده است با محوريت دانشگاه علم وصنعت ايران و با همکاری مرکز تحقيقات راهآهن و دانشگاه صنعتی اميرکبير در خردادماه سال 1391 کار خود را آغاز کرد.
وی ادامه داد: هدف اصلی اين پروژه دستيابی به فناوریهای اصلی و توان طراحی پايه سامانه حمل و نقل ريلی پرسرعت با سرعت 350 کيلومتر بر ساعت از طريق به کارگيری دانش موجود در کشور و ايجاد دانش از روشهای مختلف از جمله انتقال فناوری و يا مشارکت حقوقی بينالمللی است.
مدیر طرح کلان ملی تاکید کرد: در اولين گام در راستای اجرای اين پروژه، ساختار اجرايی مناسب پروژه طراحی و راهاندازی شد. در اين ساختار کار گروههای تخصصی با محوريت اعضاء هيات علمی دانشکدههای راهآهن، برق، مواد و متالورژی، عمران، مکانيک، خودرو و صنايع، تشکيل و با بهرهمندی از متخصصين صنعتی و دانشجويان تحصيلات تکميلی برنامهريزی لازم برای فعاليتهای طرح آغاز شد. تيمهای تخصصی مذکور تاکنون نسبت به شناسايی توانمندیهای تحقيقاتی و صنعتی داخلی اقدام نموده و موفق به ايجاد يک بانک اطلاعاتی نسبتا جامع از شرکتها و افراد حقيقی در زمينه حمل و نقل ريلی شده است.
وی ادامه داد: همزمان با بررسی توانمندیهای داخلی شرکتهای اصلی خارجی که دارای دانش فنی طراحی و ساخت قطارهای پرسرعت در دنيا هستند نيز شناسايی و با تشکيل جلسات با برخی از اين شرکتها و کارشناسان مربوطه اطلاعات فناوریهای کليدی مرتبط با قطارهای پرسرعت استخراج شد. همچنين با انجام مطالعات جامعی از قطارهای پرسرعت طراحی شده در دنيا مزايا و معايب هر يک ازتوليدات خارجی تعيين شد تا در مراحل اجرايی اين طرح مورد استفاده قرار گيرد.
دکتر بازیار افزود: با تدوين برنامه کلان مديريتی اين پروژه، برای هر يک از زير سيستمهای اصلی قطار پرسرعت شامل، ناوگان ، خط و ابينيه، قوای محرکه، علائم و ارتباطات تيمهای تخصصی تشکيل شده است و در حال حاضر مطالعات طراحی مفهومی در سه سطح برنامهريزی شده که در سطح 1 در حال اجرا است. براساس مطالعات اوليه طراحی مفهومی، مشخصات کلی ناوگان تعيين و شبيهسازی ديناميکی طرح اوليه انجام شده که با اطلاعات استخراج شده از اين بخش طراحی مفهومی تکميل خواهد شد.
شش طرح کلان ملی از طريق شورای عتف به دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان مجری واگذار شده است.
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