اصفهان میزبان قرعه کشی لیگ برتر فوتسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان لیگ فوتسال قرعه کشی رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور 23 مردادماه به میزبانی باشگاه گیتی پسند در اصفهان برگزار می شود.

این مراسم با هماهنگی باشگاه گیتی‌پسند، هیات فوتبال و سایر مسوولین استان انجام خواهد شد.

گیتی پسند اصفهان، گیتی پسند نوین اصفهان، فرش آرا مشهد، شرکت ملی حفاری، هلال احمر آذربایجان شرقی، میثاق تهران، راه ساری، دبیری تبریز، گاز خوزستان، تاسیسات دریایی ایران، صبا قم، شهید منصوری قرچک، شهرداری ساوه و شهرداری تبریز تیم های حاضر در رقابتهای فصل جدید لیگ برتر فوتسال کشور هستند.

ضمناً چگونگی و مکان برگزاری این مراسم متعاقباً اعلام خواهد شد.