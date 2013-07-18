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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۷

با موافقت سازمان لیگ؛

اصفهان میزبان قرعه کشی لیگ برتر فوتسال شد

اصفهان میزبان قرعه کشی لیگ برتر فوتسال شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: با موافقت سازمان لیگ فوتسال، باشگاه گیتی پسند میزبان قرعه کشی رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور خواهد شد.             

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان لیگ فوتسال قرعه کشی رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور 23 مردادماه به میزبانی باشگاه گیتی پسند در اصفهان برگزار می شود.

این مراسم با هماهنگی باشگاه گیتی‌پسند، هیات فوتبال و سایر مسوولین استان انجام خواهد شد.

گیتی پسند اصفهان، گیتی پسند نوین اصفهان، فرش آرا مشهد، شرکت ملی حفاری، هلال احمر آذربایجان شرقی، میثاق تهران، راه ساری، دبیری تبریز، گاز خوزستان، تاسیسات دریایی ایران، صبا قم، شهید منصوری قرچک، شهرداری ساوه و شهرداری تبریز تیم های حاضر در رقابتهای فصل جدید لیگ برتر فوتسال کشور هستند.

ضمناً چگونگی و مکان برگزاری این مراسم متعاقباً اعلام خواهد شد

کد مطلب 2099542

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