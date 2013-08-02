روز قدس به الگوی فراگیر تبدیل شده است/ انتقاد از طرح الحاق مناطقی از هرمزگان به فارس

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی درخطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس و شرکت مردم در راهپیمایی این روز عنوان کرد: یکی از مشکلات و گرفتاریهای دنیای اسلام وجود حاکمانی خودفروخته و دنیازده در تعدادی از کشورهای اسلامی است که اگر شر این افراد از جهان اسلام برداشته شود بسیاری از مشکلات مسلمانان از جمله مسئله اسرائیل و فلسطین حل خواهد شد.

وی ادامه داد: امروز خوشبختانه روز جهانی قدس به الگویی فراگیر در تمام دنیا تبدیل شده و مراسم روز جهانی قدس در بیش از 80 کشور دنیا از جمله آمریکا و انگلستان برگزار می شود و مردم در این کشورها فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل را سر می دهند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه به ریشه های شکل گیری روز جهانی قدس اشاره کرد و افزود: حمایت از مردم مظلوم فلسطین هم ریشه انسانی و هم ریشه اسلامی دارد و هر انسانی با مراجعه به وجدان و فطرت خود باید به داد مظلومانی که مورد ستم قرار می گیرند، برسد که پیامبر بزرگوار اسلام نیز بر این مسئله تاکید داشته و فرموده اند که مسلمانان باید به فکر همنوع خود باشند و هر جا فریاد غیرمسلمانی برخاست و افراد مسلمان به آن پاسخ ندهند آن افراد مسلمان نیستند که پیامبر با این سخن خود دفاع از بشریت را به ما آموخته اند.

نعیم آبادی خاطر نشان کرد: سران استکبار از جمله رهبران آمریکا که مدعی رهبری دنیا هستند به شدت در نزد مردم دنیا منفورند و شاهد هستیم که این افراد به طور پنهانی به کشورهایی همچون عراق و یا افغانستان سفر کنند که این مسئله نشان دهنده نفرت مردم از آنان است.

وی با بیان اینکه بهترین تعبیر برای اسرائیل همان غده سرطانی است، تصریح کرد: اسرائیلی ها هیچ موقع به مذاکرات و توافقات پایبند نبودند و اگر قرار بود مشکل فلسطین با مذاکره حل شود باید در هفتاد سال گذشته این مشکل 10 بار حل می شد اما طبق فرموده حضرت امام خمینی (ره)، اسرائیل باید از صفحه روزگار برداشته شود و راهی به جز این برای مسئله فلسطین وجود ندارد.

خطیب نماز جمعه بندرعباس در ادامه سخنان خود با تبریک روز خبرنگار به اهالی رسانه عنوان کرد: خبرنگاری شغل بسیار مهم و حساسی است و فعالان این عرصه باید به واقع خبرنگار باشند نه تمایل نگار و باید در نقل اخبار واقعیت ها را منعکس کنند.

وی ادامه داد: خیانت در خبر از مصادیق خیانت در امانت است چون خبر نیز نوعی حق الناس محسوب می شود و خبرنگاران باید خبر را آن گونه که هست به گوش مردم برسانند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود به طرح جداسازی مناطقی از استان هرمزگان و الحاق آن به استان فارس اشاره کرد و بیان داشت: اگر قرار است تغییراتی در این منطقه ایجاد شود باید مناطقی از فارس به هرمزگان افزوده شود تا استان فارس بتواند نفس بکشد چون هم اکنون هرمزگان حدود یک میلیون و 500 هزار نفر جمعیت دارد اما جمعیت استان فارس بسیار بیشتر از این است.

نعیم آبادی اضافه کرد: عده ای هدف از این تغییر را دستیابی و ایجاد راهی به سوی آبهای خلیج فارس عنوان می کنند در حالیکه هم اکنون دیواری میان استان فارس و خلیج فارس وجود ندارد و به راحتی اهالی این استان می توانند به آبهای خلیج فارس دسترسی داشته باشند که این گونه دلایل نمی تواند برای اجرای این طرح منطقی باشد.

وی اظهار داشت: افرادی که در این خصوص می خواهند تصمیم گیری کنند باید با مسئولان استان هرمزگان و نمایندگان این استان مشورت کنند و باید به صورت منطقی برای این مسئله مهم تصمیم گیری شود.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه سراسر استان هرمزگان از امنیت خوبی برخوردار است، عنوان کرد: در حال حاضر هیچ گونه نگرانی امنیتی در هرمزگان وجود ندارد و برخی مشکلات به علت پدیده زشت قاچاق است و این دلیل که به علت مسائل امنیتی باید تغییراتی در نقشه هرمزگان صورت گیرد نیز منطقی به نظر نمی رسد.

آیت الله نعیم آبادی تاکید کرد: الحاق مناطقی از استان هرمزگان به استان فارس نه به سود دولت فعلی است و نه به سود دولت آینده خواهد بود چون در صورت اجرای این طرح این مسئله به سند ضعفی برای دولت فعلی تبدیل می شود و همچنین دولت آینده را نیز با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.

وی یادآور شد: باید اجازه دهیم تا دولت بعدی با مشورت های مناسب و با ادله محکم برای این مسئله تصمیم گیری کند.