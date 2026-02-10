https://mehrnews.com/x3bm82 ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹ کد مطلب 6744703 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹ امام جمعه ارومیه از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد ارومیه- امام جمعه ارومیه در پیام ویدئویی از مردم آذربایجان غربی برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دعوت کرد. دریافت 4 MB کد مطلب 6744703 کپی شد مطالب مرتبط ۱۵ پروژه گازرسانی ارومیه به بهرهبرداری رسید حضور مردم در ۲۲ بهمن نشاندهنده ایستادگی ملت ما در برابر بیگانگان است اعلام محدودیتهای ترافیکی جادههای شمال در تعطیلات پایان هفته برچسبها راهپیمایی 22 بهمن نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی آذربایجان غربی
نظر شما