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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

امام جمعه ارومیه از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد

امام جمعه ارومیه از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد

ارومیه- امام جمعه ارومیه در پیام ویدئویی از مردم آذربایجان غربی برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دعوت کرد.

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کد مطلب 6744703

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