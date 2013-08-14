ارسال 750 اثر به همايش تغيير اقليم و تاثيرات آن بر محيط زيست و كشاورزي

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حسن زاده بعد از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه همایش ملي تغيير اقليم و تاثيرات آن بر محيط زيست و كشاورزي، افزود: 750 مقاله به دبيرخانه ارسال شده كه از این تعداد 560 مقاله براي طرح در جلسات همايش پذيرفته شده است.

وی با اعلام اینکه 100 نفر از محققان و متخصصان در اين حوزه داوري مقالات همايش را بر عهده داشتند كه نتيجه داوري منجر به ارائه ۱۲ مقاله به صورت سخنراني در همايش شد، افزود: همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست از نظر منطقه اي، ملي، اقتصادي، كشاورزي، اكولوژيكي، مديريت شهري و بهداشت داراي اهميت بسياري است.

دبیر علمی همایش ملي تغيير اقليم و تاثيرات آن بر محيط زيست و كشاورزي هم انديشي محققان، دانشجويان و متخصصان در حوزه تغيير اقليم، اثرگذاري بر فرآيندهاي علمي و اجرايي ملي، ارتباط نهادهاي اجرايي و علمي برای تحقق جنبش نرم افزاري در بخش كشاورزي و محيط زيست،بررسی تغييرات اقليمي و اثرات آن در كشاورزي و محيط زيست، ايجاد گفتمان منطقه اي و علمي تغيير اقليم و آثار و تبعات آن را از اهداف برگزاري همايش دانست.

حسن زاده تغييرات اقليمي و تنش ‏هاي محيطي زنده و غير زنده، راهكارهاي نوين در مقابله با اثرات منفي تغييرات اقليمي، بحران آب و خشك شدن درياچه ها و تالاب ها، تخريب تدريجي جنگل، مرتع و نقش پوشش‏هاي نباتي در ارتباط با تغييرات اقليمي و تاثير اقليم و تغييرات آن بر گونه‏هاي گياهي و جانوري را از جمله محورهای این همایش برشمرد.

وی بهره برداري از ذخاير ژنتيكي در راستاي تعديل تغييرات اقليمي، آلودگي هاي محيطي و تغيير اقليم، امنيت غذايي و تغييراقليم، تاثير اقليم و تغييرات آن بر اكوسيستم‏هاي آبي، خاكي و كشاورزي، انرژي و تغيير اقليم ، كاربرد فناوري نانو و بيوتكنولوژي در مديريت تغييراقليم ،تغييرات اقليمي و شهرها، جوانب اقتصادي و اجتماعي تغييرات اقليمي وتغييرات اقليمي و سلامت را از دیگر محورهاي اين همايش اعلام کرد.

برگزاري نمايشگاهي از دستاوردهاي جهاد كشاورزي و مركز تحقيقات كشاورزي استان و بازديد از درياچه اروميه نيز از برنامه هاي جنبي اين همايش است.