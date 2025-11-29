به گزارش خبرنگار مهر، عباس جبر المالکی پیش از ظهر امروز شنبه در همایش «توانمندیهای کشاورزی خوزستان از تولید تا صادرات» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش سخنان خود را با تأکید بر استحکام روابط تاریخی، فرهنگی و دینی دو ملت ایران و عراق آغاز کرد.
وی گفت: روابط میان دو کشور ریشهدار، مستحکم و بر پایه تاریخ و اشتراکات فرهنگی است و اگر این روابط دیرینه و کمکهای فراوان جمهوری اسلامی ایران نبود، عراق در سال ۲۰۱۴ در برابر گروهک تروریستی داعش شکستهای سنگین و جبرانناپذیری متحمل میشد.
وی با اشاره به این همراهی افزود: حمایتهای ایران نقش اساسی در جلوگیری از فروپاشی عراق در آن دوران داشت.
المالکی در ادامه به نشست مشترکی در استانبول اشاره کرد که در آن وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز حضور داشت و موضوع تغییرات اقلیمی به عنوان چالش بنیادین جهان مطرح شد.
وی گفت: بحران تغییرات آبوهوایی اکنون تهدیدی جدی برای منطقه است و کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و عراق، آسیبهای بسیار بیشتری از دیگر مناطق تجربه میکنند.
وزیر کشاورزی عراق تأکید کرد: تغییرات اقلیمی ۵۰ درصد از زمینهای حاصلخیز این کشور را خشک کرده و بحران امنیت غذایی را تشدید کرده است؛ بحرانی که امروز ۲۵ درصد جوامع جهان را نیز درگیر گرسنگی کرده است.
وی افزود: مقابله با این وضعیت تنها از مسیر همکاریهای گسترده ایران و عراق ممکن خواهد شد.
المالکی پیشنهاد کرد گروههای فنی مشترک میان وزارتخانههای دو کشور برای بررسی مسائل اقتصادی، تجاری و امنیت غذایی تشکیل شود.
وی با اشاره به حجم قابل توجه گوشت قرمز وارداتی عراق که از مسیر جمهوری اسلامی ایران و از مبدأ کشورهایی نظیر گرجستان وارد میشود، گفت: هماهنگی اقتصادی و دیپلماسی مشترک میتواند این فرایندها را بهبود دهد.
وی تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت علمی ایران، ماشینآلات کشاورزی و فناوریهای نوین میتواند عراق را در مسیر تکامل اقتصادی قرار دهد.
وزیر کشاورزی عراق همچنین از کارآفرینان، تاجران، فعالان بخش خصوصی و تمام دستاندرکاران برگزاری این همایش قدردانی و ابراز امیدواری کرد: نتایج این نشست به تقویت همکاریهای دو کشور منجر شود.
