جنایت مرد شیشه ای در جنوب تهران / قتل 2 دختر خردسال و مجروحیت 4 نفر

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 4:40 صبح امروز اهالی خیابان امام موسی صدر در حوالی میدان شوش با شنیدن صدای داد و فریاد از خانه ای به خیابان آمده و متوجه شدند مرد 45 ساله ای پس از مصرف شیشه با یک قبضه چاقو به خانه صاحبخانه اش حمله ور شده و افراد حاضر در خانه را هدف ضربه های کارد قرار داده است.

در ادامه موضوع به پلیس اطلاع داده شد و ماموران پس از حضور در محل با شلیک گلوله به پای مرد مهاجم او را دستگیر کردند.

پس از حضور ماموران در داخل خانه مشخص شد در این حادثه دو دختر 5 و 8 ساله با ضربه های چاقو از پا درآمده اند و چهار نفر دیگر از اعضای این خانواده از ناحیه سر، صورت و گردن مجروح شده اند.

حسن عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: پس از اطلاع موضوع به اورژانس تهران، چهار دستگاه آمبولانس راهی محل حادثه شده و مجروحان را به بیمارستان سینا منتقل کردند.

وی افزود: در این حادثه پسر 14 ساله ای و 3 زن 35، 63 و 35 ساله مجروح شده بودند.

در حال حاضر متهم به کلانتری منتقل و تحقیقات درباره انگیزه اش از این جنایت ادامه دارد این در حالی است که بررسی های اولیه نشان می دهد ضارب اعتیاد شدیدی به ماده مخدر شیشه داشته و قبل از این جنایت نیز مواد مخدر مصرف کرده بود.