جزئیات جنایت هولناک امروز در جنوب تهران/ بیکاری و مصرف شیشه انگیزه قتل

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان تحقیقات صبح امروز کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ جزئیات جنایت هولناک مردم شیشه ای در حوالی میدان شوش فاش شد.

بررسی های ماموران نشان داد متهم 45 ساله به نام رضا ساعت 4 صبح هنگام مصرف ماده مخدر شیشه با همسرش درگیر و در ابتدا او را با ضربه چاقو مجروح کرد . مرد جنایتکار سپس سراغ دختر 7 ساله خود به نام بهاره رفته و در ابتدا او را با چند ضربه چاقو مجروح و بعد از طبقه دوم به پایین پرت کرد.

بر اثر صدای درگیری صاحبخانه رضا که در طبقه پایین زندگی می کرد به راه پله ها آمد که مرد جنایتکار در ابتدا زن 34 ساله صاحبخانه را به ضربه چاقو مجروح و پس از مجروح کردن پسر 14 ساله او سراغ دختر 5 ساله صاحبخانه به نام مهلا رفته و او را به ضربه های چاقو به قتل رساند.

ماموران کلانتری مولوی که از طریق تماس همسایه ها در جریان این جنایت قرار گرفته بودند بلافاصله خود را به محل رساندند که رضا با مشاهده ماموران با چاقو به سوی آنها حلمه کرد که یکی از ماموران کلانتری با رعایت قانون به کارگیری سلاح او را از ناحیه پا هدف دو گلوله قرار داد.

مجروحان این جنایت بلافاصله به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفتند.

مرد جنایتکار در بازجویی های اولیه به ماموران گفت : مدتی بود که بیکار بودم و سر همین موضوع با همسرم دچار اختلاف شده بودم. ساعت 4 صبح امروز همسرم به بیکار بودن من اعتراض کرد. در یک لحظه کنترلم را از دست داده و با کارد او را مجروح کردم. بر اثر صدای درگیری دخترم به نام بهاره از خواب بیدار شد. او با مشاهده پیکر نیمه جان مادرش شروع به گریه کرد. هیچ کنترلی بر رفتارم نداشتم و به سوی او حمله ور شدم و با چاقو او را مجروح کردم. بهاره بعد از پنجره خانه مان در طبقه دوم به پائین پرت کردم.

رضا ادامه داد: وقتی از خانه خارج شدم زن صاحبخانه در راه پله بود. او را هم با چاقو زدم . با هر فردی در مقابلم رو به رو می شدم او را می زدم. بعد از مجروح کردن دختر و پسر صاحبخانه از خانه خارج شدم که ماموران دستگیرم کردند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران نیز در این باره اعلام کرد: مرد جنایتکار هم اکنون در بیمارستان بستری می باشد. همچنین پرونده با دستور قاضی رسولی بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفته است.