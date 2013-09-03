خلیج فارس در صورت هرگونه تجاوز به کشور، مدفن متجاوزین خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند صبح سه شنبه در همایش بزرگداشت شهید رئیسعلی دلواری در بوشهر با تقدیر از حضور مهمانان در این مراسم، اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این مراسم صورت گرفته است تا چنین مراسمی برگزار شود.

وی ادامه داد: امروز در تاریخ ایران اسلامی روز مبارزه با استعمار به مناسب شهادت بزرگ مردی به نام رئیس علی دلواری است که مجاهد حر لقبی است که علمای دین به او داده‌اند.

استاندار بوشهر در ادامه با اشاره به اهمیت بسیار الای کار زئیس‌علی دلواری، تصریح کرد: رئیسعلی دلواری با قیام خود و با خون خود نام بوشهر و ایرانی را به عنوان علمدار مبارزه با انگلیس در جهان ثبت کرد.

وی ادامه داد: پیام این همایش این است که هر بوشهری یک علمدار مثل رئیسعلی دلواری است و در صورت هر گونه تجاوز خلیج فارس مدفن متجاوزین خواهد بود.

حسنوند با بیان اینکه ایران هر ایرانی را یک رئیسعلی دلواری می‌داند، افزود: رئیسعلی دلواری با فتوای مراجع دینی قیام خود را آغاز کرد به این قیام مشروعیت بخشید و نام بوشهر و ایران را به عنوان علمدار مبارزه با نگلیس در تاریخ جهان ثبت کرد.

وی اذعان داشت: مردم ایران اسلامی برای دفاع از عزت و شرف و استقلال کشور خود در دوره‌های مختلف تاریخ مقابل متجاوزان ایستاده‌اند و با آگاهی دشمنان را از این آب و خاک بیرون رانده‌اند.

استاندار بوشهر در ادامه با تقدیر از تلاش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: صدا وسیما با برگزاری برنامه‌های خود بانگ مبارزه با استعمار و مقاومت را به گوش مردم ایران و جهان رساند.