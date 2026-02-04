۹ هزار میلیارد تومان برای پروژه های راه سازی ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبداله ارجائی ظهر چهارشنبه در آیین بهرهبرداری از طرحهای عمرانی شهرستان دهلران به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: با توجه به این که ایلام مسیر اصلی تردد زائران اربعین حسینی است بنابراین عمده طرحهای عمرانی و زیربنایی این استان در واقع کارکرد ملی و کشوری دارد.
وی بیان کرد: اکنون ۳۱ طرح در حوزه راه و ابنیه استان به طول ۱۳۰ کیلومتر و اعتبار ۹ همت در حال اجرا است و سعی دولت تکمیل و بهرهبراری از ۶۰ کیلومتر این مسیرها تا پایان سال جاری است که ۲۵ کیلومتر آن به بهرهبرداری رسید و امروز نیز ۱۴ کیلومتر افتتاح شد و تا پایان سال ۲۱ کیلومتر باقیمانده نیز زیر بار ترافیکی میرود.
ارجائی بیان کرد: در سال گذشته میزان تخصیصهای کشور برای راهسازی ۱۰۳ درصد و امسال نیز تاکنون ۸۰ درصد بوده است که البته میزان تخصیصهای استان ایلام بیش از این مقدار بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شتاب در تکمیل طرحهای نیمهتمام ایلام در حوزه این وزارتخانه بهویژه پروژههای راهسازی از اولویتهای دولت چهاردهم است تا این استان در این بخش به میانگین کشوری برسد.
ارجائی یادآور شد: سیاست وزارت راه و شهرسازی در کشور عدالت در راههای دسترسی، رفع نقاط حادثهخیز، تقویت و بهسازی مسیرهای پرتردد به ویژه در نقاط پرمخاطره است.
