به گزارش خبرنگار مهر، فصل برداشت خرما است و از نخلستان‌ها که عبور می‌کنی شور و شوق زیادی در بین باغ‌های می‌بینی و افراد زیادی که در نخلستان‌ها به دنبال برداشت خرما هستند؛ تعدادی بالای نخل‌های سر به فلک کشیده و افرادی نیز پایین نخل‌ها مشغول به فعالیت هستند.

دردهایی هم بین آنها وجود دارد که در ظاهر دیده نمی‌شود؛ با باغ‌داران که هم‌کلام شوی، اندوهی در دل دارند که حکایت از تلاش برخی افراد برای سودجویی بیشتر از ثمره تلاش یکساله نخلداران است.

کشاورز، یک‌سال تمام را به تک تک نخل‌های خود خدمت می‌کند؛ آبیاری می‌کند، کود می‌دهد، شخم می‌زند، هرس می‌کند، بارور می‌کند و برداشت می‌کند و هزار و یک دردسر دیگر را متحمل می‌شود تا امروز که فصل برداشت است بتواند حاصل تلاش یکساله خود را ببیند؛ تلاشی که بیشتر از اینکه یک کار و شغل باشد یک عشق است.

زندگی تعداد بسیار زیادی از خانواده‌های استان بوشهر از طریق درآمد فروش خرما تامین می‌شود و این خانواده باید طوری هزینه‌های خود را مدیریت کند که با فروش خرما، بتواند یک‌سال را سر کند وگرنه زیر بار قرض و وام و نداری و یا همه این موارد با هم می‌رود.

هر چند بسیاری از کشاورزان خرمای خود را تا پیش از فصل برداشت، پیش فروش می‌کنند ولی امسال و با سیاست‌های برخی دلالان، خرمای کشاورزان مشتری چندانی ندارد و مشتری‌ها نیز خرما را با قیمت پائین می‌خواهند.

افزایش تولید خرما در نخلستان‌های استان بوشهر

وضعیت آبیاری نخیلات استان بوشهر در سال جاری به نسبت سال‌های گذشته بهبود یافته و شاهد بارور شدن تعداد بیشتری از نخیلات در نقاط مختلف استان بودیم و با تلاش مضاعف نخلداران شاهد افزایش تولید خرما در استان بوشهر هستیم.

به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، بیش از 40 هزار هکتار از اراضی استان بوشهر را نخلستان‌ها تشکیل می‌دهند و در مجموع بیش از شش میلیون اصله نخل در استان بوشهر وجود دارد که به عنوان یکی از نقاط بسیار مهم کشور در زمینه تولید خرما محسوب می شود.

ماشالله احمدی میزان تولید خرمای استان بوشهر در سال گذشته را 160 هزار تن عنوان کرد و افزود: در سال جاری شاهد افزایش تولید خرما در استان بوشهر هستیم که بر اساس برآوردهای صورت گرفته حدود 175 هزار تن خرما از نخیلات استان بوشهر برداشت خواهد شد.

خرما پیش از اینکه به‌طور کامل برسد را رطب می‌گویند؛ بر اساس اعلام مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، امسال بیش از 46 هزار تن رطب نیز در استان بوشهر برداشت شده است که چهار هزار تن بیش از سال گذشته بوده است.

خرما دارای گونه‌های مختلفی است که کبکاب دارای بیشترین میزان تولید است و پس از آن نیز گونه‌های دیگری چون استعمران، احمدی، شهابی و شکری در استان بوشهر تولید می‌شود. برخی از گونه‌های نخیلات نیز به صورت خارک یا همان خرمای نارس برداشت می‌شود که می‌توان به حاج‌باقری، برهی، بریمی و . . . اشاره کرد.

دلالان مانع قیمت‌گذاری واقعی برای خرما

در گذشته حیاط خانه‌ها بسیار بزرگ بود و کشاورزان برای اینکه خرمای خود را به خانه بیاورند مشکلی نداشتند و خرما را پس از برداشت به خانه خود می‌آوردند و با توجه به اینکه خرما را می‌توان تا یکسال حتی در فضای باز نگهداری کرد، نگه می‌داشتند تا مشتری مناسبی پیدا شود و آن را بفروشند.

رفته رفته روستاهای کوچک خالی شدند و روستاهای بزرگ نیز به شهر تبدیل شد و حیاط هم روز به روز کوچکتر شد و اغلب کشاورزان در حال حاضر فضای لازم برای نگهداری و انبار کردن خرمای خود در منازل را ندارند و ناچارند که خرمای خود را قبل از برداشت، پیش‌فروش کنند.

اینکه کشاورزان توان نگهداری از خرمای تولیدی خود را ندارند به عاملی برای سودجویی برخی افراد تبدیل شده است و دلالان و یا همان بنگاه‌های خرید خرما با اتخاذ سیاست‌های یکپارچه و برنامه‌ریزی‌شده قیمت بسیار پائینی را برای خرید خرما از کشاورزان تعیین می‌کنند تا خرما را با قیمت پائین خریده و با قیمت بالا بفروشند و سود خرما در جیب آنها برود و نه در جیب کشاورز.

کشاورزان هم نه می‌توانند خرما را در بالای نخل‌ها نگهداری کنند و نه محلی و یا انبار مناسبی برای نگهداری خرمای خود دارند و در یک دوراهی قرار می‌گیرند که با خرمای خود چه کار کنند و شاید در آخر هم مجبور شوند خرما را با قیمت پائین به دلالان بفروشند.

نبود تشکل قوی در بین نخل‌داران برای مقابله با دلالان

همانگونه که دلالان امسال برای خرید خرما با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی برنامه‌ریزی کرده‌اند و سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند، نخلداران نیز باید یک تشکل قوی را در بین خود تشکیل دهند و برای قیمت‌گذاری و دیگر موارد مربوط به خرما و نخیلات سیاست‌گذاری کنند تا اسیر سیاست‌های دلالان نشوند.

به گفته نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی، ظرفیت پائین واحدهای بسته‌بندی استان بوشهر یکی از مشکلات در زمینه صنایع خرما است که لازم است تلاش بیشتری برای توسعه این واحدها و همچنین حمایت از آنها صورت بگیرد.

حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد با تاکید بر لزوم راه‌اندازی تشکل‌های قوی در بین باغداران، خاطرنشان ساخت: شرکت‌های بسته‌بندی خرما مشکلات زیادی دارند که باید این گونه شرکت‌ها حمایت شده و خرما با کیفیت بالاتری بسته‌بندی و به فروش برسد.

وی با انتقاد از قیمت پائین برای خرید تضمینی خرما، تصریح کرد: این قیمت‌های پائین به نوعی ظلم در حق باغداران است و سود چندانی را نصیب کشاورزان نمی‌کند و باید تلاش شود تا قیمت متناسب با تورم برای خرما تعیین شود و کشاورزان نیز بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی از تلاش برای قراردادن خرما در سبد کالایی مدارس و ادارات و خانواده‌ها خبر داد و اذعان داشت: تشکیل فراکسیون نخل و خرما در مجلس می‌تواند گام‌های بلندی برای رفع مشکلات این حوزه بردارد.

..............................................

گزارش: سعید رضائی