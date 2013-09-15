کلاهبرداری 550 میلیونی مرد زندانی از پزشک متخصص

به گزارش خبرنگار مهر، مرداد ماه امسال پزشک متخصص با مراجعه به ماموران پلیس در شهر اراک با طرح شکایتی گفت: فردی در تماس با من و معرفی خود با عنوان مسئول یکی از نهادهای دولتی توانست 55 میلیون تومان از من کلاهبرداری کند.

در ادامه تحقیقات مشخص شد مرد کلاهبردار به روش کلاهبرداری کارت به کارت این پزشک متخصص را فریب داده و اقدام به برداشت پول از حسابش کرده است.

کارآگاهان پلیس در ادامه با ردیابی حساب مردی که پول به حسابش واریز شده بود، موفق شدند او را در استان تهران شناسایی و دستگیر کنند.

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی در بازجویی ها گفت: کارت های عابربانک را از افراد مختلف خریداری کرده و آنها را همراه رمز در اختیار سرکرده باند که در زندان بسر می برد، قرار می دادم.

در بازرسی از مخفیگاه متهم نیز 17 سیم کارت تلفن همراه کشف شد که مرد کلاهبردار پس از هر کلاهبرداری سیم کارت خود را عوض می کرد ماموران پلیس در ادامه سرکرده این بانک را شناسایی و در جریان تحقیقات از او مشخص شد متهمان به این شیوه حدود 700 میلیون ریال از افراد مختلف کلاهبرداری کرده اند.

سرهنگ ایرج کاکاوند جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی با اعلام این خبر گفت: شهروندان از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب و کارت های عابربانک خود به افراد ناشناس خودداری کرده و به توصیه های پلیس برای جلوگیری از کلاهبرداری توجه کنند.