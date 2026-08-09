به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ از روز سه‌شنبه هفته آینده و با برگزاری دیدارهای مرحله مقدماتی آغاز می‌شود تا سومین دوره این رقابت‌ها با شکل و ساختار جدید کلید بخورد؛ مسابقاتی که قرار است با افزایش تعداد تیم‌ها، جذابیت و هیجان بیشتری برای فوتبال‌دوستان آسیایی به همراه داشته باشد.

روزنامه البیان امارات در گزارشی پیرامون این اتفاق نوشت: قرعه‌کشی مرحله لیگ این رقابت‌ها روز ۱۸ اوت ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد) در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار خواهد شد. مسابقات مرحله لیگ نیز از ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز می‌شود. عربستان سعودی از ۲۳ آوریل تا اول مه ۲۰۲۷ میزبان مراحل پایانی مسابقات خواهد بود تا تکلیف قهرمان سومین دوره لیگ نخبگان در این کشور مشخص شود؛ رقابتی که باید دید آیا قهرمان جدیدی خواهد داشت یا سلطه الاهلی عربستان بر این مسابقات ادامه پیدا می‌کند.

در دوره جدید، مرحله لیگ با گسترش قابل توجهی همراه شده و ۳۲ تیم در آن حضور خواهند داشت؛ ۱۶ تیم از منطقه غرب و ۱۶ تیم از منطقه شرق آسیا. به این ترتیب، تعداد تیم‌های حاضر در این مرحله نسبت به دوره‌های گذشته هشت تیم افزایش یافته و فرصت بیشتری برای رقابت و هیجان در سطح اول فوتبال باشگاهی آسیا ایجاد شده است.

در مرحله مقدماتی، هشت تیم برای کسب چهار سهمیه صعود به مرحله لیگ رقابت می‌کنند؛ دو سهمیه برای منطقه شرق و دو سهمیه برای منطقه غرب در نظر گرفته شده است. این دیدارها برای تیم‌هایی که به دنبال حضور در جمع برترین باشگاه‌های آسیا هستند، اهمیت زیادی خواهد داشت.

الاهلی عربستان نیز به دنبال ثبت رکوردی جدید در تاریخ این رقابت‌هاست و می‌خواهد به نخستین تیمی تبدیل شود که سه دوره متوالی قهرمان لیگ نخبگان آسیا می‌شود. الاهلی فصل گذشته به نخستین تیم پس از الاتحاد عربستان تبدیل شد که توانست در دو دوره متوالی جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

با افزایش تعداد تیم‌ها، این احتمال وجود دارد که مرحله لیگ با حضور پنج تیم از ژاپن و پنج تیم از عربستان برگزار شود. هر دو کشور در حال حاضر چهار سهمیه قطعی در اختیار دارند و الاتحاد عربستان و گامبا اوزاکا ژاپن، که سابقه قهرمانی در این رقابت‌ها را دارند، تلاش می‌کنند با پیروزی در مرحله مقدماتی به هموطنان خود در مرحله لیگ ملحق شوند.

کاشیما آنتلرز ژاپن برای نخستین بار از فصل ۲۰۱۹ به رقابت‌های باشگاهی قاره بازمی‌گردد. این تیم پیش از این موفق شده بود عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد و پس از چند فصل دوری، بار دیگر در معتبرترین رقابت باشگاهی قاره حضور خواهد داشت.

دو تیم کونگ آن هانوی ویتنام و الحسین اردن نیز در آستانه ثبت یک اتفاق تاریخی قرار دارند. در صورتی که این دو تیم بتوانند مرحله مقدماتی را پشت سر بگذارند، برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله لیگ لیگ نخبگان آسیا راه پیدا خواهند کرد.

کونگ آن هانوی در مرحله مقدماتی برابر آدلاید یونایتد استرالیا قرار می‌گیرد و الحسین اردن نیز به مصاف پاختاکور ازبکستان خواهد رفت. هر دو تیم به دنبال کسب پیروزی و دستیابی به یکی از دو سهمیه صعود به مرحله لیگ هستند.

لازم به ذکر است که دو تیم استقلال و تراکتور از ایران در این دور از مسابقات حضور دارند که استقلال در سید اول و تراکتور در سید سوم برای قرعه کشی قرار دارند و تیم های حاضر در هر کشور در مرحله گروهی با هم بازی نخواهند داشت.