https://mehrnews.com/x3cM4m ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۳ کد مطلب 6912593 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۳ صد و شصت و دومین شب ایستادگی مردم محلات در بیعت با رهبری محلات- در این ویدئو صد و شصت و دومین شب ایستادگی مردم محلات در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6912593 کپی شد مطالب مرتبط صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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