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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۳

صد و شصت و دومین شب ایستادگی مردم محلات در بیعت با رهبری

صد و شصت و دومین شب ایستادگی مردم محلات در بیعت با رهبری

محلات- در این ویدئو صد و شصت و دومین شب ایستادگی مردم محلات در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6912593

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