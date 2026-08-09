به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی عصر یکشنبه در نشست کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کارگروه آرد، نان و گندم استان، با اشاره به آخرین وضعیت خرید گندم اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۴۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان در قالب خرید تضمینی، توافقی و بذری خریداری شده است.

وی با بیان اینکه پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات، مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرده و می‌تواند نگرانی‌هایی را درباره استمرار تحویل محصول به مراکز رسمی خرید و خروج گندم از مسیرهای رسمی ایجاد کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: تأمین اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت مطالبات گندمکاران در حیطه وظایف سازمان برنامه و بودجه است و انتظار می‌رود با تأمین منابع لازم، فرآیند پرداخت مطالبات با سرعت بیشتری انجام شود.

شفیعی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار محصولات پروتئینی استان گفت: در حال حاضر بازار گوشت مرغ و جوجه یک‌روزه از ثبات نسبی برخوردار است و قیمت گوشت قرمز شامل گوشت گوساله و گوسفند نیز در شرایط مناسبی قرار دارد.

وی افزود: روند قیمت تخم‌مرغ نیز نزولی بوده و با توجه به شرایط موجود تولید و عرضه، نگرانی خاصی از بابت تأمین اقلام پروتئینی مورد نیاز مردم در استان وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر ضرورت استمرار تولید در واحدهای دام و طیور خاطرنشان کرد: فرآیند کشتار مرغ و دام‌های سبک و سنگین طبق روال معمول در حال انجام است و زنجیره تولید و عرضه محصولات پروتئینی استان بدون وقفه ادامه دارد.

شفیعی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین نیاز بازار در ماه‌های آینده اظهار کرد: از ابتدای ماه جاری تاکنون ۳ میلیون و ۱۶۸ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان ماه به حدود ۵ میلیون قطعه برسد.

وی ادامه داد: تداوم جوجه‌ریزی و روند مناسب تولید، چشم‌انداز اطمینان‌بخشی برای تأمین مرغ مورد نیاز بازار استان در ماه‌های آینده ترسیم می‌کند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود بازار مرغ با مشکل جدی در تأمین مواجه نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین ارزیابی‌های آماری در حوزه تورم گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده، گروه خوراکی‌ها در ماه گذشته از پایین‌ترین نرخ‌های تورم در میان گروه‌های مختلف کالا و خدمات برخوردار بوده است.

وی این روند را حاصل مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه تولید، تأمین، توزیع و تنظیم بازار دانست و افزود: استمرار این روند نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول، تولیدکنندگان، تشکل‌های بخش کشاورزی و فعالان زنجیره توزیع است.

شفیعی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، روند تولید و عرضه محصولات اساسی و پروتئینی را به‌صورت مستمر رصد می‌کند تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، نیازهای مصرفی مردم نیز به‌موقع تأمین شود.