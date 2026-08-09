کریمی: بیرانوند سرباز نیست/ نکونام: تراکتور چالش شیرین مربیگری من است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور، امروز یکشنبه ۱۸ مردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان آذربایجان شرقی، ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار داشت: روز خبرنگار را تبریک میگویم و امیدوارم در کنار هم کارهای بزرگی انجام دهیم. شما رسانهها هستید که عظمت ورزش کشور را نشان میدهید. امروز زحمت کشیدید و باعث افتخار است.
وی در خصوص جدایی محمد ربیعی، بیان کرد: ما دیروز با آقای ربیعی جلسه داشتیم. از ایشان تشکر میکنم، زحمات فراوانی کشیدند و از لحاظ مدیریت، شخصیت بالایی دارند و قابل احترام هستند. دیشب بعد از بازی با شمسآذر، جلسه کاری با آقای ربیعی داشتیم. یکسری موارد بود که احساس کردیم امکان دارد به نتیجه مدنظر نرسیم. ما دنبال نتیجه بازیها هستیم تا هواداران را شاد کنیم و تصمیم گرفتیم جدا شویم. جا دارد از ایشان قدردانی کنیم.
کریمی درباره جزئیات جدایی ربیعی، خاطرنشان کرد: تصمیم یکباره نبود و به مرور زمان گرفته شد. باشگاه تراکتور باشگاه بزرگی است و هواداران زیادی دارد. من تجربه حضور در باشگاههای پرهوادار را دارم و جنس هواداری را میشناسم. هواداران از تراکتور قهرمانی میخواهند و یکسری صحبتها شد که به این نتیجه رسیدیم به نفع باشگاه تصمیم بگیریم و انتخابمان را عوض کنیم. مطمئن باشید هر اتفاقی که رخ میدهد باید به نفع باشگاه باشد.
وی درباره نقلوانتقالات تیم، گفت: ما دیشب با آقا جواد صحبت کردیم و هنوز صحبتی راجع به مسائل دیگر نشده است.
مدیرعامل تراکتور در خصوص وضعیت خدمت سربازی علیرضا بیرانوند، گفت: ایشان مشمول خدمت سربازی نیست و مشغول خدمت به تیم تراکتور است و هواداران نگران نباشند.
مدیرعامل باشگاه تراکتور درباره خواسته هواداران مبنی بر جذب محمد قربانی، بیان کرد: ۲۰ روز است که پیگیر هستیم و تا این لحظه به نتیجه نرسیدیم و پیگیر جذب او هستیم. اگر قسمت باشد قرارداد منعقد میکنیم.
وی بار دیگر درباره جزئیات تغییر در کادرفنی تیم، گفت: اتفاقات تغییر مربی در حدود ۱۵ روز رخ داده است. دیشب هیاتمدیره به این نتیجه رسید که تصمیم گرفتیم این اتفاق رخ دهد. نمیشود کل مسائل را توضیح داد و تا ۵ صبح جلسه داشتیم. مسائل و مواردی بود و خیلی محترمانه از هم جدا شدیم.
برای قهرمانی تمام تلاشمان را میکنیم
کریمی درباره قول قهرمانی به هواداران، اظهار داشت: قول قهرمانی را من باید بدهم که تمام تلاشمان را ما و آقای زنوزی انجام میدهیم تا این اتفاق رخ دهد. اکثر باشگاهها از جمله استقلال و پرسپولیس هزینه دولتی میکنند، اما تراکتور با هزینه خصوصی اداره میشود. به دنبال کسب نتیجه هستیم و قسمت هر چیزی که باشد، تمام تلاش را میکنیم.
وی افزود: هوادار بزرگترین سرمایه باشگاه است. خیلی از کشورهای منطقه هزینه میکنند ولی هوادار ندارند. هوادارانی که باشگاههای ما دارند سرمایه باشگاه هستند و باید قدر آن را بدانیم. اکثر هواداران با سختی و مشقت میآیند و باید دلشان خوش باشد. جشن قهرمانی تراکتور ۲۰۰ هزار نفر جمعیت آمده بود و مدتها در آذربایجان جشن بود و میخواهیم بار دیگر آن روزهای خوب را رقم بزنیم.
وی درباره انتخابش به عنوان مدیرعامل تراکتور، تأکید کرد: برای من خیلی باارزش بود که حاجآقا زنوزی لطف داشتند و من را انتخاب کردند. بعد از مدیرعاملی استقلال، از چندین تیم پیشنهاد داشتم اما دنبال مدیرعاملی در باشگاهی نبودم. اما چون خودم اهل منطقه آذربایجان هستم، پیشنهاد تراکتور را قبول کردم تا بیایم و خدمت انجام دهم و دل هواداران را شاد کنیم.
کریمی ادامه داد: دیروز مصوب کردیم در تمرینات هر از گاهی هواداران و اصحاب رسانه حضور یابند.
وی درباره احتمال با تماشاگر شدن بازی با پیکان، گفت: جلسهای در این خصوص برگزار شده و پیگیر حضور هواداران هستیم و اگر بازی با هوادار باشد، انشاءالله هواداران با پرچم کشورمان بیایند و نمای زیبایی به استادیوم ببخشند.
وی درباره نظر فردی مبنی بر اینکه از سرمربیگری جواد نکونام ممانعت میکند، بیان کرد: ایشان نظر خودش را گفته، آقای نکونام سرمربی ما بوده و اینجا حضور دارد. قرار نیست کسی از مربیگری کسی ممانعت کند.
مدیرعامل باشگاه تراکتور درباره مدت قرارداد نکونام، بیان کرد: یک سال در خدمت ایشان هستیم.
جواد نکونام در نشست خبری با اصحاب رسانه استان آذربایجان شرقی، اظهار داشت: روز خبرنگار را خدمت شما تبریک میگویم. امیدوارم سال خوبی را در کنار هم داشته باشیم و از تجربیات و اتفاقات خوب در کنار یکدیگر لذت ببریم. از آقای زنوزی، مالک محترم باشگاه، و آقای حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه، تشکر میکنم که فرصت دادند تا به باشگاه بزرگ تراکتور بیایم و در راستای هدفی که دارم، کار کنم. در این راه امیدوارم در کنار هواداران، فصل فوقالعادهای را رقم بزنیم و تمام تلاشم را میکنم تا بهترین عملکردم را در باشگاه بزرگ تراکتور داشته باشم. حضور در اینجا برای من باعث افتخار است و امیدوارم آخر فصل در کنار هم موفقیت را جشن بگیریم.
وی درباره مذاکره با باشگاه تراکتور در سالهای گذشته، بیان کرد: دفعه قبل که با باشگاه تراکتور جلساتی داشتیم، اتفاقاتی رخ داد که شخص دیگری بهعنوان سرمربی انتخاب شد و اینکه جزو گزینههای تراکتور بودم، باعث افتخارم است. دوست و همکارم، آقای ربیعی، زحمت کشیدند و تمرینات پیشفصل و بازیهای دوستانه خوبی تدارک دیدند. این چالش حضور در تراکتور برای من جذاب است؛ چرا که بازیکنان باکیفیت و هواداران خوبی داریم که انگیزه من را دوچندان میکنند تا بیشترین تلاش را انجام دهیم. بازیکنان بزرگی در تیم هستند که انشاءالله بتوانیم پاسخ محبت هواداران را بدهیم.
نکونام با بیان اینکه قطعاً جمله «تیم را من نبستهام» از سمت من بیان نمیشود، تأکید کرد: باکیفیتترین و بهترین بازیکنان را داریم و تیم فوقالعاده است. شاید یکی، دو نفر اضافه شوند. با خیلی از بازیکنان همبازی بودم یا اینکه شاگردم بودند. تراکتور را با چشم باز انتخاب کردم و این چالش شیرین است. به شروع مسابقات کم مانده است. تمام تلاشمان را میکنیم تا تیم با شکل بازی مدنظر من بازی کند. زمان کم است، اما این هم هنر من است که تیم به شکلی بازی کند که مدنظرم است. بین بازیها فرصت کم است. میخواهیم در حداقل زمان، بهترین کیفیت و عملکرد را داشته باشیم و در این خصوص قول میدهم.
وی با بیان اینکه نهایتاً یک یا دو تغییر در تیم انجام دهیم، گفت: زمان نقلوانتقالات کم مانده و اگر ممکن باشد، تغییراتی انجام میدهیم. تیم بسیار خوبی است. بازیکنان باکیفیتی در اختیارمان است و فعلاً هیچ صحبت یا اسمی مطرح نشده است.
نکونام در خصوص قرعه تراکتور در ابتدای مسابقات لیگ برتر، گفت: همه تیمها باید با هم بهصورت رفتوبرگشت بازی کنند. به این موضوعات زیاد اهمیت نمیدهم. همه تیمها قابل احترام هستند و کیفیت و فاصله بازیکنان در لیگ به هم نزدیک شده است و این موضوع من را به آینده امیدوار میکند. مهم است که اهداف و تاکتیکها را با بازیکنان به اشتراک بگذاریم تا تیم را شکل دهیم و زودتر به نتیجه برسیم. در تمامی بازیها باید با تمام توان ظاهر شویم.
وی بار دیگر درباره جلسه با مدیران تراکتور در سالهای گذشته، اظهار داشت: جلسه خوبی در آن زمان داشتیم و باعث افتخار من بود که سالها قبل هم گزینه باشگاه تراکتور بودم. مذاکرات و صحبتهایی بود که باید بهعنوان اسرار نگه داریم و شرایط طوری بود که باشگاه و من به این نتیجه رسیدیم که همکاری نکنیم. اینکه تراکتور به من پیشنهاد میدهد، باعث خوشحالی من است. من با جو هواداری در تیمهای بزرگ آشنا هستم. این جو هواداری به ما کمک میکند بهترین باشیم و باانگیزه باشیم و مسئولیت ما را سنگین میکند.
سرمربی تراکتور با بیان اینکه اسکوچیچ زحمات زیادی اینجا کشیده است، گفت: قهرمانی لیگ کار سختی بود که به دست آورد و کار بزرگی کرد. تراکتور در آن زمان فوتبال خوبی بازی میکرد. در خصوص کار خودم، هر مربی، تمام سبکها و شیوهها، قابل احترام هستند. نسبت به بازیکنان و کیفیت تیم، سبک را انتخاب میکنم. زمانی برای کار خاص بدنی و تاکتیکی ندارم که زود به نتیجه برسد. من در جلسات آنالیز، بازیها و صحبت با بازیکنان، تاکتیک مدنظر را منتقل میکنم. بازیکنان باید تمام تلاش و وجود خود را برای پیروزی بگذارند و در کنار آن، تاکتیک را هم تمرین کنم تا به موفقیت برسیم. باید با تمام وجود کار کنیم تا هواداران فوتبالفهم تراکتور، بهترین را از ما میخواهند. تمام تلاشمان را میکنیم تا جشن قهرمانی بگیریم.
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