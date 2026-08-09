https://mehrnews.com/x3cM3X ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۶ کد مطلب 6912574 استانها کردستان استانها کردستان ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۶ تداوم تجمع شبانه مردم سنندج در میدان سنندج- تجمع شبانه مردم سنندج در میدان آزادی این شهر و در حمایت از نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی ایران استمرار دارد. دریافت 33 MB کد مطلب 6912574 کپی شد مطالب مرتبط ۱۵ تن موادغذایی در سنندج معدوم شد ۱۰۰ روستای سنندج از دسترسی به آب سالم محروم هستند تجمع مردم سنندج در بیعت با رهبر انقلاب اسلامی تجمع شبانه مردم گرگان در حمایت از انسجام و همبستگی ملی برچسبها سنندج انقلاب اسلامی ایران اجتماع مردمی
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