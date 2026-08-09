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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۶

تداوم تجمع شبانه مردم سنندج در میدان

تداوم تجمع شبانه مردم سنندج در میدان

سنندج- تجمع شبانه مردم سنندج در میدان آزادی این شهر و در حمایت از نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی ایران استمرار دارد.

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کد مطلب 6912574

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