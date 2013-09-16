زمزم رضوی صدای لبیک زمین به امام رضا (ع)/ حکایت چشمه ای که با اشاره حضرت ثامن الحجج جاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق روایت شیخ صدوق، امام رضا(ع) بعد از نیشابور هنگام نماز ظهر به دهسرخ روستایی با قدمت دو هزار ساله در 45 کیلومتری مشهد رسیدند ولی آب نبود و امام به دست مبارک خود نقاب از چهره زمین برداشتند، آب جوشید امام وضو گرفته و در همان مکان به نماز ایستادند و این صدای آب تا امروز در این روستا باقی است.

زمزم رضوی صدای لبیک زمین به هشتمین نور ولایت

صدایی که در گوش زمان پیچید و کوچه های روستا این بهترین خاطره زمان را در گوش خود حفظ کرد، صدایی که زمان را در همان لحظه قدسی متوقف کرد و کودکان روستا امروز به یاد آن گلها را تیمار و سالخوردگان نام آن را زمزمه می کنند. صدایی که به اعتقاد اهالی این خطه لبیک زمین به هشتمین نور ولایت بود.

زمزم رضوی تبرک و شفای بیماران

زمزم رضوی نشانه ای از دلدادگی مردم این روستا به ولایت است و ولایت آب حیات، همان کیمیایی که بشر به قداست آن خلق شده است.

امروز مومنان و شیفتگان حضرت از این آب به عنوان تبرک و شفا استفاده می کنند و باعث شفای بیماران زیادی شده و این چشمه نام زمزم رضوی را تاج افتخار خود کرده است.

نزدیک چشمه، محلی به نام مصلای امام وجود دارد که محل نماز گذاردن امام رضا(ع) و یارانشان بوده، این مکان از سطح زمین یک متر بالاتر واقع شده که مورد استقبال زائران بوده و در آن نماز به جا می آورند.

مرقد امام زاده عبدالعزیز همسایه مصلی امام رضا

در فاصله 300 متری چشمه و مصلای امام رضا(ع) مرقد امامزاده عبدالعزیز که از نوادگان امام سجاد(ع) است واقع شده است که اخیرا باز سازی شده و زائران زیادی را به خود جذب کرده است، این امام زاده که در بلندی واقع شده است چشم انداز بسیار زیبایی به طبیعت دارد.

حجت الاسلام رفعتی از خادمان امام زاده دهسرخ اظهار می کند: بسیاری از مردم از قداست این مکان اطلاعی ندارند آب این چشمه شفای بیماران زیادی بوده است.

وی می افزاید: 20 مورد کرامات گوناگون از این مکان می توانم نام ببرم که از جاهای مختلفی آمده اند و هیچ اطلاعی از آن نداشته اند.

دهسرخ مستند ترین قدمگاهی که شناسایی شده است

علی اصغر سالاری، مسئول پروژه میراث کهن و محقق جاده ولایت اظهار می کند: مستند ترین قدمگاهی که شناسایی شده همین روستای دهسرخ است که در مستندات مختلف تاریخی از آن نام برده شده است.

وی می گوید: مصلی و چشمه امام مدت ها مورد غفلت واقع شده و برخی آن را با قدمگاه نیشابور در هم آمیختند.

سالاری با اشاره به منبع مهم شیعی کتاب عیون الاخبار از شیخ صدوق ابراز می کند: در این کتاب از روستای دهسرخ به عنوان محل مصلی امام رضا(ع) و چشمه زمزم که به دست امام جوشید نام برده شده است.

دور افتادن از جاده اصلی علت غفلت از مصلی و چشمه رضوی

وی بیان می کند: علت غفلت از این مصلی و چشمه، دور افتادن روستای دهسرخ از محل جاده اصلی بعد از قرن هفتم هجری بوده و دیگر کسی از آن عبور نمی کرده است.

سالاری تصریح می کند: در مستندات تاریخی زیادی از دهسرخ روستایی با کوه های سرخ نام برده شده که محل عبور امام رضا(ع) و مسیر جاده ولایت بوده است.

حجت الاسلام نصرالله پژمان فر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی می گوید: مطالب و معارفی که در اسلام ارائه شده بود دائم دستخوش تحریف از ناحیه افرادی واقع می شد که مسیر حق را در یک مسیر انحرافی قرارداده بودند.

وی ابراز می کند: جریاناتی که باعث شده بود شبهاتی نسبت به حقایق دین در اذهان ایجاد و فضای غبار آلودی به وجود آید که مردم نتوانند حق را از باطل تشخیص دهند.

فرقه های انحرافی و عدم تشخیص حق از باطل

حجت الاسلام پژمان فر اظهار می کند: براساس فضای غبار آلود آن روز فرقه های انحرافی زیادی پایه گذاری شد و مردم نتوانستند حق را از باطل تشخیص دهند.

وی تصریح می کند: تنها راه هدایت مردم امامت است تا بتوانند راه حق را تشخیص و آن را طی کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجلس می گوید: امام رضا(ع) در مسیر حرکت شان به سوی مرو در قدمگاه نیشابور حدیث سلسله الذهب را برای مردم و شیعیان بازگو کردند و امامت را شرطی بر سلامت بشر در طول تاریخ حرکت خود دانستند.

حرکت امام رضا(ع) به سوی مرو به قصد هدایت مردم

وی عنوان می کند: در فضایی که دین مردم به مسیر انحراف کشیده شده بود و باور های غلط جای اعتقادات عمیق و صحیح را گرفته بود امام رضا(ع) از مدینه به قصد هدایت مردم به راه افتادند.

نماینده مردم مشهد و کلات می افزاید: تمام این تعارضات در دین به علت جدایی و فاصله مردم از مقام هدایت گر ولایت بود.

حجت الاسلام پژمان فر اظهار می کند: رمز موفقیت ملت مسلمان ایران بعد از انقلاب این بود که در مقابل کسی که او را حجت خدا می دانستند یعنی مقام ولایت تسلیم محض بودند.

فاصله بین امام و امت بستر همه انحرافات

وی ابراز می کند: بستر همه انحرافات فاصله بین امت و امام است و تمام ثمرات و نتایج بسیار بزرگی که ما در طول تاریخ انقلاب به دست آوردیم از همین رابطه عمیق مردم با جریان ولایت بوده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان می کند: امام رضا(ع) در مسیر حرکت شان به مرو هدایت و راهنمایی مردم را برای نجات از انحرافات موجود انجام دادند و در هر اقامتگاهی احادیث و سخنان روشنگرانه خود را بازگو کردند.

جوشیدن آب از زمین به دست ولایت

حجت الاسلام پژمان فر با اشاره به روستای دهسرخ به عنوان یکی از قدمگاه های امام در مسیر مشهد می افزاید: زمزم رضوی اهمیت بسیاری دارد چون امام رضا(ع) با دست ولایت زمین را کاویدند، آب جوشید و بعد در همین مکان به نماز ایستادند.

احیا، بازسازی و توجه به اماکن و جاذبه هایی که با فرهنگ رضوی و گردشگری مذهبی گره خورده از یک سو برای اهالی این مناطق موجب رونق و توسعه فرهنگی و افتصادی می شود و از سوی دیگر انگيزه اقــامت بيشتری را براي ميليون ها زائري كه همه ساله رنج سفر را به عشق زیارت بجــان مي خرنـد فراهم می آورد تا در مسیر حرکت خود به مشهد از جاذبه های این مناطق نیز بهره مند شوند، توجه و معرفی روستاهایی مانند دهسرخ و چشمه همیشه جاری زمزم رضوی از حلقه های مفقوده توسعه گردشگری مذهبی است که به نظر می رسد باید با توجه بیشتر مسئولان مواجه شود.

.......................

گزارش: ملیحه زرین پور