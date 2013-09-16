رحیمی هم به نیمه نهایی صعود کرد/ کار سخت برای رسیدن به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی که در دور نخست با قرعه استراحت روبرو شده بود در دورهای دوم و سوم برابر "رسول کالیف" از قزاقستان و "سانگ وون کیم" از کره‌جنوبی به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید.

ملی پوش وزن 55 کیلوگرم تیم کشتی آزاد ایران در این مرحله نیز به مصاف "آلتین بیک عالم‌بایف" از قرقیزستان رفت و توانست با پیروزی 4 بر یک بر این حریف به مرحله بعدی وزن 55 کیلوگرم رقابتهای جهانی برسد.

در دیگر دیدار این مرحله "نریمان اسرافیلوف" از روسیه مقابل "ادیش راشوویلی" از گرجستان به پیروزی دست یافت و حریف حسن رحیمی در مرحله نیمه نهایی شد.

رقابتهای مدعیان اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم قهرمانی کشتی آزاد جهان از عصر امروز در بوداپست مجارستان آغاز شده است.