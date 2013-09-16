  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ۱۸:۵۲

کشتی آزاد قهرمانی جهان - مجارستان؛

رحیمی هم به نیمه نهایی صعود کرد/ کار سخت برای رسیدن به فینال

رحیمی هم به نیمه نهایی صعود کرد/ کار سخت برای رسیدن به فینال

ملی پوش وزن 55 کیلوگرم تیم کشتی آزاد ایران در ادامه پیروزی‌های خود در رقابتهای جهانی موفق شد، با ثبت برتری مقابل حریفی از قرقیزستان، راهی مرحله نیمه نهایی این مسابقات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی که در دور نخست با قرعه استراحت روبرو شده بود در دورهای دوم و سوم برابر "رسول کالیف" از قزاقستان و "سانگ وون کیم" از کره‌جنوبی به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید.

ملی پوش وزن 55 کیلوگرم تیم کشتی آزاد ایران در این مرحله نیز به مصاف "آلتین بیک عالم‌بایف" از قرقیزستان رفت و توانست با پیروزی 4 بر یک بر این حریف به مرحله بعدی وزن 55 کیلوگرم رقابتهای جهانی برسد.

در دیگر دیدار این مرحله "نریمان اسرافیلوف" از روسیه مقابل "ادیش راشوویلی" از گرجستان به پیروزی دست یافت و حریف حسن رحیمی در مرحله نیمه نهایی شد.

رقابتهای مدعیان اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم قهرمانی کشتی آزاد جهان از عصر امروز در بوداپست مجارستان آغاز شده است.

کد مطلب 2136960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها