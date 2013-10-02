دستاوردهای مخابرات پس از خصوصی شدن/ درآمد 10 هزار میلیارد تومانی دولت از مخابرات

به گزارش خبرنگار مهر، عدم سرمایه گذاری برای توسعه در بخش های مختلف مخابرات کشور، درآمدزایی بدون توجه به کیفیت سرویس و بدهی به دولت از جمله مواردی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجموعه تحت امرش بارها در مورد شرکت مخابرات ایران مطرح شده است به نحوی که محمود واعظی در آخرین اظهارات خود با انتقاد از خصوصی سازی مخابرات گفت: شبکه فیبرنوری و سیم مسی زیرساختهای ارتباطی کشور محسوب می شوند و نباید به بخش خصوصی واگذار می شدند.

در این راستا شرکت مخابرات ایران با ارائه گزارشی از عملکرد 4 ساله خود در این بخش و تاکید بر اینکه خصوصی سازی در مخابرات سر آغاز تحولات ساختاری، مالی و فنی حوزه های مختلف است، اعلام کرد: اخیراً عده ای با نیات خاص می کوشند با ارائه اطلاعات نادرست زحمات کارکنان و مدیریت مخابرات را زیر سوال برده و به این ترتیب به روند رو به توسعه خصوصی سازی ضربه ای وارد کنند؛ در این راستا برای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی به مردم گزارشی از عملکرد مخابرات بعد از خصوصی سازی ارائه می شود.

سرمایه گذاری در مخابرات

براساس اعلام شرکت مخابرات ایران، طی سالهای بعد از خصوصی سازی میزان سرمایه گذاری در این شرکت همواره آهنگی رو به رشد داشته و مبلغی بالغ بر 4500 میلیارد تومان و به طور متوسط سالانه 1123 میلیارد تومان از سوی این شرکت در حوزه مخابرات کشور سرمابه گذاری شده است؛ به نحوی که این شرکت در سال 88 بالغ بر 737 میلیارد تومان، سال 89 بالغ بر 819 میلیارد تومان، سال 1390 بالغ بر 1253 میلیارد تومان و در سال 1391 بالغ بر 1684 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است؛ همچنین طی این مدت 39817 پروژه مخابراتی در سراسر کشور افتتاح شده و به بهره برداری رسیده است.

درآمد دولت از مخابرات

طبق اعلام مخابرات، دولت ایران طی سالهای 88 تا 91 بیش از 10 هزار میلیارد تومان (متوسط سالانه 2500 میلیارد تومان ) از محل عملکرد شرکت مخابرات ایران درآمد مستقیم کسب کرده است که این درآمد در سال 1388 حدود 1600 میلیارد تومان، در سال 1389 حدود 2400 میلیارد تومان، در سال 1390 حدود 2600 میلیارد تومان و در سال 1391 حدود 3400 میلیارد تومان برآورد می شود و این درحالی است که در چهار سال قبل از خصوصی سازی حداکثر درآمد سالانه دولت از بخش مخابرات کشور حدود 500 میلیارد تومان بوده است.

توسعه مخابرات

مقایسه سیمای مخابرات کشور در سالهای 1388 و 1392 در جدول زیر آمده است:

موضوع 1388 1392 تعداد مشترکان تلفن همراه 35.4 میلیون مشترک 60 میلیون مشترک تعداد مشترکان تلفن ثابت 25.4 میلیون مشترک 27.8 میلیون مشترک ضریب نفوذ تلفن همراه 47.9 درصد 73 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت 34.4 درصد 36.4 درصد روستاهای دارای ارتباط 52500 روستا 53 هزار روستا تعداد پورتهای منصوبه دیتا 180 هزار پورت 2.7 میلیون پورت تعداد پورتهای دایری دیتا 90 هزار پورت 1.7 میلیون پورت جاده های تحت پوشش 43 هزار کیلومتر 71 هزار کیلومتر ارتباط رومینگ بین الملل 210 اپراتور از 109 کشور 271 اپراتور از 112 کشور

برای خطوط تلفن متقاضی وجود ندارد

مخابرات ایران اعلام کرده که در حال حاضر، تعداد سویچ های منصوبه مخابرات 32 میلیون شماره است که از این تعداد حدود 28 میلیون واگذار شده است؛ لذا در اکثر مراکز مخابراتی برای خطوط تلفن متقاضی وجود ندارد. البته در حاشیه شهرها، شهرهای جدید، برخی پروژهای مسکن مهر و شهرک ها به دلیل شرایط خاص کشور و عدم درخواست در زمان مقرر تاخیر در واگذاری دیده می شود که البته به زودی مرتفع می شود.

در این گزارش تاکید شده که ارزیابی عملکرد اپراتورهای تلفن همراه و ثابت بر اساس استانداردهای جهانی بیانگر کیفیت خوب ارتباطات در ایران است؛ اما اینکه چرا مردم نمی توانند از نسل های 3 و 4 تلفن همراه با اینترنت پرسرعت استفاده کنند باید مدعیان حمایت از مردم پاسخ آن را دهند؛ تا آنجا که به مخابرات مربوط است این شرکت مدتهاست آمادگی خود را برای ارائه خدمات تلفن همراه با نسل های بالاتر اعلام کرده است .

در همین حال توسعه ADSL در ایران آرزوی هر ایرانی است، اما محدودیت های ایجاد شده مانع این مهم شده است و ارتباطی با شرکت مخابرات ایران و سیم مسی ندارد.

بررسی وضعیت اینترنت پرسرعت در ایران نشان می دهد، ورود مخابرات به این عرصه موجب توسعه آن شده است. شرکت های pap که خیلی زودتر از شرکت مخابرات ایران مجوز واگذاری اینترنت را دریافت کردند طی سالهای قبل از خصوصی سازی مخابرات فقط 480 هزار پورت واگذاری داشته اند و از سال 88 تاکنون این تعداد به بیش از یک میلیون و 500 هزار پورت رسیده است. این اتفاق بیانگر همکاری مخابرات با این شرکت ها بوده و می توان گفت شرایط رقابتی ایجاد شده به سود کشور است. ضمن اینکه مخابرات آماده هرگونه همکاری در شرایط رقابتی است.

تعرفه های مخابراتی

طبق گزارش شرکت مخابرات ایران، برغم افزایش چند ده برابری هزینه های جاری و سرمایه ای ، تحریم ها ، نوسانات قیمت دلار و غیره تعرفه های تلفن همراه از سال 1382 تاکنون ثابت بوده و ریالی اضافه نشده و تنها در سال 1391 در بخش تلفن ثابت با مصوبه شورای رقابت ، تعرفه هر پالس مکالمه از 44.7 ریال به 51.03 ریال افزایش یافته است؛ طی این مدت، سازمان تنظیم مقرارت تعرفه های مخابراتی مربوط به دولت را بیش از میزان تورم افزایش داده است؛ به عنوان مثال بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ، هزینه شماره های مورد استفاده شبکه تلفن همراه و ثابت فقط در سال 1392 معادل 62 درصد افزایش یافته است. این افزایش در سایر بخش ها هم ملاحظه می شود.

بدهی مخابرات به دولت

شرکت مخابرات ایران همواره 31 درصد از درآمد تلفن همراه ، 8 درصد از درآمد تلفن ثابت و 5 درصد از درآمد دیتا را در موعد مقرر به حساب دولت واریز کرده و از این بابت هیچگونه بدهی ندارد . فقط در یک مورد موضوع پیامک به علت اختلاف نظر ، سهم سازمان تنظیم مقرارت به صورت قطعی پرداخت نشده که منتظر نظر مراجع تصمیم گیر هستیم و این موضوع در مجامع سالانه شرکت مخابرات ایران با حضور سهامداران عدالت و دولت مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.

دستاوردها و افتخارات

شرکت مخابرات ایران در دفاع از دستاوردهای خود بعد از خصوصی سازی نیز به رتبه اول در سود آوری، رتبه اول در ایجاد ارزش افزوده، رتبه اول در ارزش بازار، رتبه چهارم در اشتغال زایی، رتبه هفتم در فروش، بزرگترین اپراتور تلفن همراه در خاورمیانه و رتبه برتر در بین شرکت های بورس اوراق بهادار اشاره کرده است.

در رابطه با تعامل با دولت نیز این شرکت اعلام کرده که طی سالهای اخیر با همه نهادهای دولتی، نظارتی و قانونگذاری تعامل بسیار خوبی داشته و کوشیده به طور کامل طرح ها و برنامه هایش را در چارچوب قانون ادامه دهد و پاسخگوی عملکرد خود باشد. در این راستا، همواره از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و حق نظارتی سازمان مذکور حمایت کرده است.

اشتغال زایی

براساس این گزارش، توسعه مخابرات در کشور می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم دهها شغل ایجاد کند؛ تغییر ساختار شرکت مخابرات ایران، ایجاد و راه اندازی سرویس های جدید در بخش تلفن همراه و ثابت، ایجاد شرکت های جدید، عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و غیره موجب شده که هزاران نفر در بخش های مختلف مشغول به کار شوند و در آخرین اقدام این شرکت 2500 نفر را از میان تحصیل کرده های بخش های مرتبط استخدام کرد ه است.