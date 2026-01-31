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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

پیکر آیت الله «عبدخدایی» در حرم امام رضا(ع) به خاک سپرده شد

پیکر آیت الله «عبدخدایی» در حرم امام رضا(ع) به خاک سپرده شد

مشهد- پیکر آیت الله «محمدهادی عبدخدایی» نماینده سابق خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری در دارالزهد حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تشییع پیکر مرحوم عبدخدایی صبح شنبه با حضور اقشار مختلف مردم از مهدیه مشهد تا حرم مطهر رضوی برگزار و نماز میت توسط آیت الله سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اقامه شد.

آیت الله محمدهادی عبدخدایی روز گذشته دهم بهمن ماه در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

آیت‌الله محمدهادی عبدخدایی متولد ۱۳۱۷ در مشهد بود که پس از تحصیل دروس سطح و خارج در حوزه مشهد به قم رفت و در درس آیت‌الله محقق داماد و حاج میرزا هاشم آملی حاضر شد. او همچنین دارای دکتری فلسفه و کلام از دانشگاه تهران بود.

مرحوم عبدخدایی در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز به‌عنوان نماینده خراسان رضوی به عضویت این مجلس درآمد.

از دیگر سوابق وی می‌توان به سه دوره نمایندگی مشهد در مجلس شورای اسلامی، فعالیت به‌عنوان سفیر ایران در واتیکان و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد.

آیت الله عبدخدایی اواخر عمر را در بستر بیماری گذراند.

در پی درگذشت آیت الله عبدخدایی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی پیام تسلیت جداگانه صادر کردند.

کد مطلب 6735833

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