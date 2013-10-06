تعامل نیروی انتظامی با دستگاه های فرهنگی معضلات اجتماعی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی صبح روز یکشنبه در دیدار با مدیر کل به فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: کاهش برخی از جرم ها از قبیل اعتیاد، نزاع های خانوادگی و طلاق با زبان گویای هنر و انجام کار فرهنگی میسر است.

وی پیشگیری از وقوع جرم را از اولویتهای کار پلیس دانست و اظهارداشت: این پیشگیری به دست توانای هنرمند و دستگاه های متولی حاصل می شود چراکه قدرت بازدارندگی هنر از زندان بیشتر و پایدارتر است.

سردار ملکی با تأکید بر تعامل نیروی انتظامی با دستگاه های فرهنگی هنری استان گفت: نیروی انتظامی براساس وظایف محموله در خدمت آحاد مردم شهید پرور تلاش خواهد کرد.

مدیر کل به فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز گفت: نیروی انتظامی در خصوص برگزاری نظم و امنیت در راستای منویات مقام معظم رهبری نقش حساس خود همچون به نحو احسن ایفا خواهد کرد.

مصطفی مشایخی تصریح کرد: امروز دشمن در قالب جنگ نرم فرهنگ، باورها و اعتقادات نسل جوان ما را نشانه گفته است از این رو شاهد افزایش برخی معضلات اجتماعی هستیم.

در این دیدار که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در مقر فرماندهی این نیروی در استان انجام شد مشایخی با تبریک هفته نیروی انتظامی از زحمات فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی استان در خصوص برگزاری نظم و امنیت و همکاری این نیروی با اصحاب فرهنگ و هنر استان قدردانی کرد.

