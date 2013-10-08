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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۳

خسروی خبر داد:

جلب مشارکت نخبگان و دانشگاهیان از اهداف سازمان تحقیقات ناجا

جلب مشارکت نخبگان و دانشگاهیان از اهداف سازمان تحقیقات ناجا

اراک - خبرگزاری مهر: رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: جلب مشارکت نخبگان و دانشگاهیان از اهداف سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا است.

به گزارش خبرنگار مهر٬ سرهنگ سید احمد خسروی عصر روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: ناجا از فناوری روز در کشف جرایم بهره میگیرد و این نیازمند یاری نخبگان ودانشگاهیان با نیروی انتظامی است.

وی با بیان اینکه سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا با هدف انجام مطالعه و تحقیق و جلب مشارکت نخبگان و دانشگاهیان تاسیس شده٬ افزود: این بخش در مدت زمان کوتاه توانسته به عنوان یک مرکز مهم در محافل علمی مطرح شود.

سرهنگ خسروی با اشاره به فعالیت ها و اقدامات این نیرو در امر تحقیق و پژوهش  ادامه داد: دفترتحقیقات انتظامی استان مرکزی ازپایان نامه های دانشجویی که در راستای ماموریت های ناجا باشد، حمایت می کند٬

وی ادامه داد: دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و انسانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و دانشجویان فنی در مقطع کارشناسی می توانند با ارائه پایان نامه های خود در راستای ماموریت های نیروی انتظامی از حمایت های علمی، اعتباری و کسر خدمت سربازی بهره مند شوند.

تصویب 15 طرح پژوهشی در شورای پژوهش ناجا

رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان مرکزی همچنین افزود: از ابتدای امسال تاکنون 15 طرح پژوهشی در شورای پژوهش فرماندهی انتظامی این استان به تصویب رسیده و در دست اقدام است٬

این مقام مسئول تالیف و ترجمه کتاب، انتشار فصلنامه دانش انتظامی استان مرکزی و بسط و گسترش دانش در درون سازمان را از دیگر فعالیت های این دفتر در مدت کوتاه فعالیت خود عنوان کرد.

وی با بیان اینکه با پلیس دانش بنیان، اجزای سازمان به سلاح دانش برتر مجهز شده است، ادامه داد:  همه سطوح سازمانی شاهد به کارگیری دانش کارآمد و اثربخش در فعالیت های جاری و برنامه ای می شود.

کد مطلب 2151907

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