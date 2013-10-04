به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هآرتص در تحلیل بلندی به بررسی سفر هفته گذشته بنیامین نتانیاهو -نخست وزیر رژیم صهیونیستی- به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل و حواشی مربوط به آن پرداخت.

در این مطلب به حس عدم اعتماد به نفس وی در مصاحبه مفصل وی با چارلی روز در شبکه CBS اشاره شده است که هر چند دقیقه یک بار، به جای نگاه به مجری، به یک گوشه نگاه می‎کرد و به نظر می‎رسید با چشمانش از مشاورینش می‎پرسد: "چطور ظاهر شده‎ام؟"

این روزنامه صهیونیستی می‎نویسد این مساله در حالتی وجود دارد که نتانیاهو یکی از موفق‎ترین سخنگوهای رژیم صهیونیستی تاکنون بوده است اما در پشت تلاش وی برای خنثی کرد فعالیت‎های رئیس جمهوری ایران، "می‎شد اگر نخواهیم بگوییم لاعلاجی، نشانه‎های روشنی از ناامیدی وجود داشت."

در اوج تلاش‎های رسانه‎ای و بمباران مطبوعاتیِ نخست وزیر رژیم اشغالگر، بحران تعطیلی آمریکا باعث عقیم ماندنِ آن شد.

نویسنده مطلب در ادامه آورده است: "شاید سخنرانی تُند و غیرقابل انعطافِ وی در سازمان ملل مورد رضایتِ بیشتر اسرائیلی‏ها -ار جمله خودم- باشد اما جندان نظر مساعد مقامات آمریکایی و افراد صاحب نفوذی که آن نادیده نگرفتند، را جلب نکرد. حتی رهبران یهودی که معمولاً با نظرات نتانیاهو درباره ایران موافقند، به من گفتند بیش از حد سیاه، بیش از حد همراه ترسناک و بیش از حد همراه با تلاش برای از بین بردن امید بوده است."

همجنین دو روز اضافه ماندنِ وی در نیویورک، به جای آن که به اهداف وی کمک کند، کار را به آنجا کشاند که تکرار نظراتش، برای آمریکایی‎ها حالت توهین‎آمیز گرفت. "پنج شنبه، هنگامی که قرار بود ترک کند، برخی از مقامات دولت از این که وی دوباره به روش‎های قدیمی نامناسبِ خود متوسل شده است که افکار عمومی را علیه دولت بسیج کند، گله می‎کردند."

در مجموع مواضع نتانیاهو درباره ایران باعث به حاشیه رانده شدن وی شده است.

حتی جان کری -وزیر خارجه آمریکا- نیز در توکیو در پاسخ به درخواست‎های نتانیاهو گفت، توقف مذاکرات با ایران از نظر دیپلماتیک بسیار اشتباه خواهد بود.