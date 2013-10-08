دستهای کوچک اما پرتوان همیاری/ همیاران پلیس استان مرکزی تصادفات را 17 درصد کاهش دادند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش همیاران پلیس استان مرکزی ظهر سه شنبه با حضور بیش از 300 همیار پلیس استان به نمایندگی از بیش از 210 هزار همیار پلیس استان در کانون کوثر اراک برگزار شد و در آن همیاران کوچک پلیس مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این همایش رئیس پلیس راهور استان مرکزی با بیان اینکه بیش از 70 درصد همیاران پلیس استان آموزش دیدند، گفت: همیاران پلیس نقش سازنده ای در کاهش تصادفات داشتند و در از ابتدای سال تاکنون در استان توانستند 17 درصد تصادفات خانوادگی را کم کنند و در ایام تعطیلات 28 درصد تصادفات فوتی استان کم شده است.

همیاران پلیس نقش سازنده ای در رعایت قوانین دارند

سرهنگ ابوالفضل امیدی با اشاره به اینکه همیاران پلیس فکر سازنده ای برای دادن نقش سازنده به دانش آموزان بود، افزود: با توجه به عنایتی که خانواده ها به فرزندان خود دارند دادن نقش همیاری پلیس به آنان توانسته قوانین راهنمایی و رانندگی و رعایت اصول را در میان والدین تبیین و والدین به سخنان و تذکرات فرزندان خود در زمینه رعایت اصول رانندگی توجه می کنند.

وی با بیان اینکه باید از خانواده ها و همیاران پلیس در این زمینه تشکر کرد، افزود: طرح هميار پليس از سال ۸۴ با مشاركت آموزش و پرورش و راهنمايي و رانندگي آغاز شد و اكنون ۱۰ ميليون هميار پليس شامل شش ميليون پسر و چهار ميليون دختر، پليس راهور را در اجراي قوانين رانندگي ياري مي دهند.

سرهنگ امیدی با اشاره به اینکه قوانین راهنمایی و رانندگی برای سلامت و رفاه شهروندان تدوین شده، گفت: در کنار همیاران پلیس باید از روش های دیگر برای تبیین اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی استفاده کرد.

شرکت کنندگان در همایش که هم دانش آموزان ابتدایی بودند تعاریف مختلفی از همیاری پلیس داشتند.

پدرم به تذکرم گوش داد

مرتضی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، همیار پلیس سرعت زیاد را به بزرگترها تذکر می دهد گفت: من به پدر و مادرم قوانین را تذکر می دهم یک بار پدرم با سرعت زیاد در خیابان رانندگی می کرد که من به او گفتم نباید سرعت زیاد داشته باشد و پدرم سرعتش را کم کرد.

دانش آموز محمدی افزود: پدرم نه تنها به حرف من گوش داد بلکه از من تشکر کرد.

وی با بیان اینکه اگر پدرو مادرها قوانین را رعایت کنند تصادفات کم می شود گفت: از دست دادن پدر یا مادر حس بدی است که آنها می توانند با رعایت قانون این حس بد و تلخ را از کودکان دور کنند.

همیاری پلیس، فرصتی برای تربیت افراد قانون مند است

خانم محمودی معاون پرورشی یکی از مدارس اراک نیز در مصاحبه ای با بیان اینکه، همیاری پلیس فرصتی برای تربیت افراد و رانندگان قانونمند برای آینده است افزود: طرح همیار پلیس به عنوان یکی از راهکارهای عملی آموزش مقرارت راهنمایی و رانندگی است.

وی بیان کرد: آموزش دانش آموزان در ارتقای سطح فرهنگ ترافیک، تقویت انضباط اجتماعی، روحیه مسوولیت پذیری، خودباوری و اعتماد به نفس، نهادینه کردن رعایت قوانین اجتماعی و کاهش تخلفات رانندگی موثر است.



وی گفت: اکنون اجرای طرح آموزش همیاران پلیس در تمام مدارس با جدیت دنبال می شود.