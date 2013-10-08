تعیین موعد دادگاه مرسی ظرف ساعات آینده/عملیات ارتش مصر در سینا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، یک منبع قضایی آگاه مصری اعلام کرد: دادگاه استیناف قاهره به ریاست نبیل صلیب ظرف ساعات آینده موعد محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری عزل شده مصر،سه معاون و برخی رهبران گروه اخوان المسلمین را در موضوع حمله به تظاهرکنندگان در برابر کاخ ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد.

از سوی دیگر رضا حافظ وزیر صنایع نظامی مصر گفت: هیچ کشوری در دنیا نمی تواند مصر را از تولید سلاح و مهماتی که بدان نیازمند است منع کند.

وی افزود: هیچ توافقنامه ای میان مصر با هیچ کشوری در دنیا که شامل منع تولید سلاح و جنگ افزار از سوی مصری ها باشد به غیر از موارد ممنوعه از نظر جامعه بین المللی وجود ندارد.

از سوی دیگر منابع نظامی مصری اعلام کردند: نیروهای امنیتی مصر در مناطق شیخ زوید در استان سینا عملیات گسترده ای انجام دادند.

شاهدان عینی بیان کردند: نیروهای امنیتی مصری در روستاهای التومه، القریعه و ابو العراج دست به حمله امنیتی گسترده ای زدند و از بالگردهای آپاچی استفاده کردند.

شاهدان مذکور افزودند: نیروهای امنیتی در شهر بئر العبد در سینا نیز عملیات انجام دادند.

خبر دیگر اینکه عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر پس از پایان دیدار از عربستان و اردن به مصر بازگشت.

از سوی دیگر محمد عبد المطلب وزیر آبیاری مصر اعلام کرد: ما در صورتی در تاسیس سد النهضه مشارکت می کنیم که در راه اندازی و اداره آن نقش داشته باشیم.

حازم الببلاوی نخست وزیر موقت مصر گفت: کمیته ای که برای مسدود کردن دارایی های جمعیت اخوان المسلمین تشکیل شده است در راستای احترام به احکام قضایی است و وزیر همبستگی وظیفه حذف جمعیت از فهرست جمعیت های مدنی در این وزاتخانه بر عهد خواهد گرفت.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در قاهره از اتخاذ تدابیر امنیتی در اطراف دانشگاه عین شمس و میدان العباسیه و خلیفه مامون از بیم جلوگیری از تظاهرات دانشجویان خبر داد.

این منبع به درگیری میان دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین با دیگر دانشجویان در دانشکده دار العلوم قاهره و ورود نیروهای امنیتی برای پایان درگیری ها اشاره کرد.