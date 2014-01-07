نظر دارالفتوی مصر درباره حملات انتحاری تروریست های تکفیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "الیوم السابع" دارالفتوی کشور مصر با صدور بیانه ای تمام حملات انتحاری و انفجارهایی را که غیرنظامیان را هدف قرار دهد، شرعا حرام اعلام کرد و افزود هیچ گونه ارتباطی میان این رفتارها و دین مبین اسلام وجود ندارد. این بیانیه می افزاید: صرف نظر از اینکه فرد قربانی مسلمان باشد یا غیر مسلمان ،این عمل انتحاری قتل نفس پاک است .

در این فتوا به آیه 151 سوره الانعام اشاره شده است که می فرماید :﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾



دارالفتوی مصر در خصوص کسی که خود را منفجر می کند می افزاید کسی که خود را در معرض مرگ قرار دهد و خود را منفجر کند، حکم خودکشی را دارد و مشمول حدیث شریف پیامبر اکرم صلى الله عليه و آله وسلم می شود که می فرماید : هر کس خود را با چیزی در این دنیا بکشد به وسیله همان چیز در آخرت عذاب داده می شود.



از سویی دیگر در پی تجمع طرفداران اخوان المسلمین درخیابان سودان القاهره درگیری های شدیدی میان نیروهای پلیس و طرفداران اخوان المسلمین درگرفت که دقایقی پیش نیروهای امنیتی با کنترل اوضاع توانستند، طرفداران اخوان را از خیابان سودان و خیابان جامعه الملل متفرق کنند. گفته می شود در این تجمع طرفداران اخوان اقدام به آتش زدن لاستیک اتومبیل و پرتاب سنگ به سوی نیروهای امنیتی کردند.

در شهر بور سعید نیز نیروهای امنیتی موفق شدند دو نفر را به اتهام عضویت در یک گروه خرابکاری که افراد ارتش و پلیس را مورد هدف قرار داده بودند، دستگیر کنند. این افراد بعد از تحقیقات و بازجویی مشخص شد که در حمله به دو سرباز در شهر بور سعید و تیراندازی به تاسیسات بندری و مراکز پلیس شرکت داشته اند.

در پی فراخوان طرفداران اخوان المسلمین برای تجمع اعتراض آمیز در میدان "مصطفی محمود" نیروهای امنیتی با حضور در منطقه از هرگونه تجمع احتمالی جلوگیری کردند.

در صحرای سینا و در مناطق مرزی با نوار غزه ، نیروهای ارتش از بعد از ظهر دیروز با حضور گسترده در مناطق مرزی با نوار غزه مانع نفوذ احتمالی گروههای مسلح و تروریستی شدند.

در همین رابطه یک مقام عالی رتبه امنیتی گفت: استقرار نیروهای ارتش در راستای کنترل بیشتر مناطق مرزی نوار عزه صورت می گیرد و هدف از این اقدام جلوگیری از ورود افراد مسلح و تروریستی به خاک مصر است.







