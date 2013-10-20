طراحی استانداردهای جدید آموزش مهارت

به گزارش خبرنگار مهر، كورش پرند از انعقاد تفاهم نامه ای بین سازمان فنی و حرفه ای و سازمان نظام مهندسی معدن ایران خبر داد و گفت: اين تفاهم نامه در راستای هم افزایی و استفاده از توان علمی و اجرایی دو سازمان جهت ارتقای کیفیت برگزاری دوره های آموزشی، با تاكيد بيشتر بر آموزش هاي عملي به منظور افزایش سطح دانش فنی و مهارتی شاغلان بخش معدن و صنایع معدنی در سطوح مختلف، منعقد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه بيان داشت: همکاری در تهیه و تدوین استانداردهاي آموزشی مهارتی در سطوح مختلف، نيازسنجي، برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزش مهارتي و ارزشيابي جهت شاغلان بخش معدن و صنایع معدنی، همکاری در جهت استفاده از ظرفیت ها و امکانات علمی و اجرایی دو طرف جهت افزایش کیفیت دوره های آموزشی و آینده پژوهی مشاغل جدید در بخش معدن از زمينه همكاري اين دو دستگاه براساس تفاهم نامه مذكور است.

پرند ادامه داد: همكاري در تهيه و تدوين استانداردهاي آموزشي مهارتی مورد نياز معدن با استفاده از تجربيات و نظرات كارشناسان نظام مهندسی، تامين فضا و تجهيزات آموزشي و برنامه ريزي براي اجراي آموزش ها با عقد قرارداد، تامین و تربیت مربی مورد نیاز دوره های آموزشی، برگزاري آزمون و صدور گواهينامه مهارت در صورت موفقيت در آزمون مطابق با قوانين و مقررات سازمان و استفاده از نخبگان معرفي شده از نظام مهندسی جهت اجرای دوره های آموزشی معدن از تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محسوب می شود.

وی افزود: مربیان دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی، علاوه بر شرایط مندج در استاندارد می بایست مورد تایید سازمان نظام مهندسی نیز باشند. رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بيان داشت: انجام آینده پژوهی مشاغل جدید در حوزه معدن و اعلام به سازمان، انجام نیازسنجی آموزشی در حوزه معدن جهت اجرای دوره های آموزشی و اعلام به سازمان، ارائه سرفصل و محتواي نيازهاي آموزشي جهت تدوين استانداردهاي مورد نياز دوره هاي آموزشي، بازنگري در دوره هاي آموزشي مورد نياز با توجه به استانداردها و دوره هاي جديد تدوين شده و معرفي دوره هاي آموزشي سازمان به اعضاء جهت بهره مندي از دوره هاي برگزار شده در مراكز سازمان از جمله تعهدات سازمان نظام مهندسی معدن ایران در راستاي تفاهم نامه مذكور است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه خاطرنشان کرد: همکاری در تامین مدرسین دوره های آموزشی مورد توافق، عقد قرارداد با ادارات كل سازمان جهت برگزاري دوره هاي مورد درخواست و همكاري در تامين فضا و تجهيزات آموزشي مورد نياز با معرفي معادن و كارخانجات داراي شرايط از ديگر تعهدات سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواهد بود.

پرند گفت: طراحی و تدوین برنامه های آموزشی سالانه، تامین فضا و امکانات لازم برای اجرای دوره های آموزشی توسط دو طرف، طراحی و تدوین استانداردهای آموزشی برای حرفه های بخش معدن و همکاری در برگزاری سمینارها، همایش ها و کارگاه های آموزشی مشترک از تعهدات مشترک دو دستگاه بر اساس تفاهم نامه مذکور است.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه افزود: در صورت بروز اختلاف در اجراي تفاهم نامه، كميسيون حل اختلاف متشكل از يک نماينده از طرف سازمان، يک نفر از طرف نظام مهندسی و يک نفر داور مرضي دو طرف كه با توافق دو طرف تفاهم نامه تعيين مي گردد تشكيل و موارد اختلاف را بررسي مي نمايد.