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۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۴۹

رویترز خبر داد:

تشدید اختلافات آمریکا و رژیم صهیونیستی بر سر ایران

تشدید اختلافات آمریکا و رژیم صهیونیستی بر سر ایران

یک رسانه غربی بعد از دیدارنخست وزیر رژیم صهیونیستی با وزیر خارجه آمریکا از وجود اختلاف بین آمریکا و رژیم صهیونیستی بر سر ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری انگلیسی رویترز از وجود اختلاف بین آمریکا و رژیم اسرائیل بر سر نحوه حل مسئله هسته ای ایران خبر داد.

بنابر این گزارش موضوع ایران امروز بر دیدار "جان کری" وزیر خارجه آمریکا و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در ایتالیا برگزار شد سایه افکند.

در آغاز دیدار دو طرف که در محل اقامت سفیر آمریکا در رم برگزار شد ، نتانیاهو گفت: ایران نباید توانمندی ساخت سلاح هسته ای را داشته باشد و این به این معنی است که ایران نباید برای غنی سازی سانتریفیوژ داشته باشد و همچنین ایران نباید تاسیسات آب سنگین داشته باشد.

این در حالی است که "جان کری" وزیر خارجه آمریکا در این دیدار گفت: ما برای حل مسئله هسته ای ایران راهکار دیپلماسی را دنبال خواهیم کرد اما با چشمانی باز و لازم است ایران در برنامه هسته ای خود به استانداردهای بین المللی که بقیه کشورهای دارنده انرژی هسته ای در جهان به آن تن داده اند تن دهد.

وی در ادامه به خبرنگاران گفت: لازم است بدانید که اقداماتی در دست انجام است که این مسائل را شفاف سازی خواهد کرد و به جهانیان اطمینان خواهد داد.

 

کد مطلب 2161463

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