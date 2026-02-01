به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال امروز یکشنبه ۱۲ بهمن در حالی وارد هفته نوزدهم می شود که مصاف دو تیم تراکتور و سپاهان در تبریز و استقلال و پیکان در تهران از حساسیت بالایی برخوردار و ممکن است بار دیگر صدرجدول دچار تغییراتی شود.

تراکتور - سپاهان

تیم‌های فوتبال تراکتور و سپاهان در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته، در شرایطی به مصاف هم می‌روند که هر دو تیم با کسب ۳۲ امتیاز در جدول رده‌بندی قرار دارند و تنها به واسطه تفاضل گل به‌ترتیب در رده‌های اول و سوم ایستاده‌اند.

تراکتور در سه دیدار ابتدایی نیم‌فصل دوم عملکرد قابل قبولی داشته و موفق شده است دو پیروزی و یک تساوی را به نام خود ثبت کند. در مقابل، شاگردان محرم نویدکیا هنوز طعم برد را در نیم‌فصل دوم نچشیده‌اند و حاصل کار سپاهان در این مقطع، دو تساوی و یک شکست بوده است.

نگاهی به آمار ۱۰ تقابل اخیر دو تیم نشان می‌دهد رقابت کاملاً نزدیکی میان تراکتور و سپاهان وجود داشته است؛ جایی که هر کدام از دو تیم سه بار به پیروزی رسیده‌اند و چهار دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. با توجه به شرایط جدول، هر دو تیم برای حفظ جایگاه خود به‌شدت به کسب سه امتیاز این مسابقه نیاز دارند.

از نکات قابل توجه این دیدار می‌توان به حضور ریکاردو آلوز، هافبک فصل گذشته تراکتور، در ترکیب سپاهان اشاره کرد؛ بازیکنی که حالا مقابل تیم سابق خود به میدان خواهد رفت. همچنین سپاهان در این بازی عارف حاجی عیدی و میلاد زکی پور را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد.

این دیدار از ساعت ۱۵ و با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می‌شود.

شمس آذر - مس رفسنجان

تیم فوتبال شمس آذر که هفته گذشته و پس از ۱۰ هفته ناکامی در کسب پیروزی موفق به شکست تیم پیکان شد امروز می تواند به رکورد شکست ناپذیری خود مقابل مس رفسنجان ادامه دهد. این دو تیم تاکنون ۵ بار به مصاف هم رفته اند که ۳ پیروزی از آن شمس آذر بوده و ۲ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

شمس آذر در نیم فصل دوم تاکنون شکستی نداشته و دو تساوی و یک پیروزی حاصل کار شاگردان وحید رضایی بوده است. در طرف مقابل تیم مس رفسنجان هم از ۳ بازی اخیر خود موفق به کسب یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست شده است. این بازی از ساعت ۱۵ و با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می شود. در جدول رده بندی شمس آذر با ۱۸ امتیاز در مکان دوازدهم است و مس رفسنجان هم با ۱۲ امتیاز در مکان شانزدهم قرار گرفته و کسب سه امتیاز این بازی برای هر یک از دو تیم بسیار مهم و ضروری خواهد بود.

استقلال خوزستان - آلومینیوم

تیم فوتبال استقلال خوزستان که در هفته‌های اخیر به دلیل آماده نبودن ورزشگاه غدیر اهواز شرایط میزبانی ثابتی نداشته و عملاً خانه‌به‌دوش بوده است، امروز در ورزشگاه شهدای فولاد ـ که متعلق به باشگاه فولاد خوزستان است ـ از تیم آلومینیوم اراک میزبانی خواهد کرد.

هر دو تیم هفته گذشته با نتیجه مشابه یک بر صفر شکست خوردند؛ استقلال خوزستان مقابل استقلال تهران و آلومینیوم اراک برابر تراکتور تبریز تن به شکست دادند و حالا با انگیزه کسب سه امتیاز، به دنبال بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی هستند.

دو تیم در نیم‌فصل دوم هنوز طعم پیروزی را نچشیده‌اند. استقلال خوزستان در این مقطع دو تساوی و یک شکست را تجربه کرده و شاگردان سید مجتبی حسینی در آلومینیوم نیز حاصل کارشان دو شکست و یک تساوی بوده است. در جدول رده‌بندی، استقلال خوزستان با ۱۸ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارد و آلومینیوم اراک با ۱۶ امتیاز در رده پانزدهم ایستاده؛ شرایطی که اهمیت این دیدار را برای هر دو تیم دوچندان می‌کند.

در هفت دیدار اخیر رودرروی دو تیم، آلومینیوم اراک چهار بار به پیروزی رسیده و استقلال خوزستان تنها یک برد کسب کرده است، ضمن اینکه دو مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. این دیدار از ساعت ۱۵ و با قضاوت موعود بنیادی‌فرد برگزار خواهد شد.

پیکان - استقلال

در یکی دیگر از بازی‌های حساس هفته، تیم فوتبال پیکان امروز در تهران میزبان استقلال خواهد بود. آبی‌پوشان پایتخت که تنها به دلیل تفاضل گل کمتر هفته گذشته نتوانستند به صدر جدول صعود کنند، به دنبال کسب پیروزی در این دیدار خارج از خانه هستند تا با توقف سایر مدعیان، در پایان این هفته صدرنشین جدول شوند.

استقلال در این بازی با چند غایب مهم روبه‌رو است؛ جلال الدین ماشاریپوف به دلیل مصدومیت از لیست تیم کنار رفته، آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی آبی‌ها به دلیل محرومیت غایب است و دیدیه اندونگ نیز از جمع استقلالی‌ها جدا شده است.

شاگردان ساپینتو در نیم‌فصل دوم تاکنون یک پیروزی و دو تساوی کسب کرده‌اند و پیکان نیز از سه بازی اخیر خود یک برد، یک تساوی و یک شکست داشته است. در ۱۰ دیدار اخیر رودرروی دو تیم، استقلال شش پیروزی به دست آورده و چهار بازی نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است؛ پیکان در این مدت موفق به پیروزی نشده است.

این دیدار از ساعت ۱۷ با قضاوت حسن اکرمی در ورزشگاه پاس تهران برگزار خواهد شد. در جدول رده‌بندی، استقلال با ۳۲ امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتور در رده دوم ایستاده و پیکان با ۱۹ امتیاز در جایگاه یازدهم قرار دارد.

برنامه دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۲ بهمن

* تراکتور - سپاهان؛ ساعت: ۱۵:۰۰

* شمس آذر - مس رفسنجان؛ ساعت: ۱۵:۰۰

* استقلال خوزستان - آلومینیوم؛ ساعت: ۱۵:۰۰

* پیکان - استقلال؛ ساعت: ۱۷:۰۰

دوشنبه ۱۳ بهمن

* ذوب آهن - فجرسپاسی؛ ساعت: ۱۵:۰۰

* خیبر - فولاد؛ ساعت: ۱۶:۰۰

سه شنبه ۱۷ بهمن

* گل گهر - ملوان؛ ساعت: ۱۵:۰۰

* پرسپولیس - چادرملو؛ ساعت: ۱۶:۰۰