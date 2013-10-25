جشنواره ای به کام سنتهای از یادرفته مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم آداب و رسوم، پوشش محلی، صنایع دستی، ادوات کشاورزی، جوراب بافی، پشم ریسی، آیین شیردوشی، چلدوک، نمدمالی، قلم زنی، کشتی محلی و بخشی از سنتهای قدیمی و رو به فراموشی مازندران به تصویر کشیده شد.



کیانوش ردایی دبیر همایش روز مازندران در مرزن آباد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای زنده نگه داشتن سنتها و فرهنگ پیشینیان، شناخت بهتر آنها به نسل جدید و حفظ و معرفی سنت و آداب و رسوم مرزن آباد این جشنواره برگزار شد.



وی اظهار داشت: در این مراسم، ادوات کشاورزی، امیری خوانی، پوشش و لباس سنتی به نمایش گذاشت و بخشی از صنایع دستی منطقه مانند قالی بافی، نمدمالی، گلیم بافی، جوراب بافی، پشم ریسی، چلدوک به نمایش درآمد.



وی عنوان کرد: همچنین مراسم نمادین دامداری و شیردوشی، قلم زنی و دوشان زنی، ارائه ادوات کشاورزی و دامداری و وسایل زندگی قدیمی بااستقبال خوب مردم روبه روشد



برپایی 20 غرفه صنایع دستی

ردایی یادآورشد: مرزن آباد دارای منابع طبیعی و منابع بکری است که نیازمند توجه و معرفی بیشتر آن به هموطنان است و به همین علت این مراسم در پارک سعدآباد که دارای چشم انداز زیباست اجرا شده است.

وی یادآور شد: در غرفه صنایع دستی جشنواره، 20 غرفه از محصولات و دست بافته ها و دست ساخته های روستاییان بخش کوهستان و بیرون بشم منطقه به تصویر کشیده شده است.

نمایش هنر دوک ریسی

در بخشی از این مراسم، "شمس" بانوی بافنده ای از روستای ناتر که درحال نخ ریسی با وسیله ای به نام دوک بود به خبرنگار مهر گفت: با این وسیله نخ را می ریسیم و برای تهیه بلوز و جوراب پشمی استفاده می کنیم که بیشتر برای پوشش در فصل سرما مورد استفاده قرار می گیرد.



وی برگزاری جشنواره را راهی برای نمایش داشته ها و سنتهای قدیمی بیان کرد و گفت: نمایش این سنت ها و دست ساخته ها، در جلوگیری از فراموش شدن این سنت ها موثر است.

تنورهای سنتی برچیده شد

بانوی دیگری که در جشنواره روز مازندران در مرزن آباد که به تهیه و پخت نام محلی مشغول بود نیز به خبرنگار مهر گفت: برای تهیه نام محلی علاوه بر آرد و خیرمایه از سرشیر نیز استفاده می کنیم تا خوش عطر و طعم شود.

وی اظهار داشت: نان محلی در تنورهای گلی و سنتی پخت می شود و امروزه بسیاری از این تنورها برچیده شده است و دیگر کمتر کسی به پخت نان محل یمی پردازد.



بهرام میار هادی پور دامدار روستای هریجانی که آیین سنتی تلم زنی را در جشنواره اجرا می کرد نیز گفت: در زمانهای نه چندان دور، برای گرفتن دوغ و کره از شیر از وسیله ای بنام " تلم" استفاده می شد که هنوز در دامداریهای سنتی می توان آن را مشاهده کرد.

وی اظهار داشت: جنس این وسیله از چوب است که تنه درخت رابعداز قطع کردن با تبرخالی می کنیم و بعد با سیم وپارچه تمیز دورش رامی بندیم.

وی افزود: برگزاری جشنواره ها و نمایش آداب و رسوم قدیمی سبب می شود تا فرزندانمان با سنتهای قدیمی بیشتر آشنا شوند و آن را حفظ کنند.



رضوی دیگر روستایی از روستای بیجده نو نیز که در غرفه نمدمالی مشغول فعالیت بود، گفت: به وسیله کمان پشم را حلاجی می کنیم و از آن برای تهیه نمد استفاده می شود.



وی تهیه مکان و نمایشگاهی برای عرضه محصولات سنتی را در منطقه ضروری دانست.

جشنواره مختلف فرهنگی و هنری در آستانه روز مازندران در مناطق مختلف استان برپا شده است.

14 آبانماه روز مازندران نامگذاری شده است.

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رویا محمدی