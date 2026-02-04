بارش ۵ سانتی‌ برف در محور اسالم به خلخال؛ تردد فقط با زنجیرچرخ

رضا جمشیدی سه‌ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه فعالیت سامانه سرد و بارشی در شهرستان تالش اظهار کرد: بارش برف در ارتفاعات اسالم به ویژه محور کوهستانی اسالم به خلخال از بامداد امروز آغاز شده و ارتفاع برف در برخی نقاط به حدود ۵ سانتی‌متر رسیده است.

وی با بیان اینکه عوامل راهداری و ماشین‌آلات برف‌روب به‌صورت مستمر در محور حضور دارند، افزود: در حال حاضر مسیر باز است و عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی به‌طور مداوم در حال انجام است تا از انسداد مسیر جلوگیری شود.

فرماندار تالش با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان تصریح کرد: تردد در این محور صرفاً با زنجیر چرخ مجاز بوده و رانندگان باید حتماً تجهیزات کامل زمستانی از جمله سوخت کافی، لباس گرم و تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

جمشیدی سه‌ساری در پایان از شهروندان و مسافران خواست از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی شهرستان خودداری کرده و پیش از سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع ذی‌ربط استعلام کنند.