افتتاح یک هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در بخش امیرآباد دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح همزمان طرح های دهه فجر امیر آباد در بخشداری این شهر با اشاره به حجم پروژه‌های عمرانی اجراشده در این ایام بیان کرد: در ایام‌الله دهه مبارک فجر امسال قریب به یک‌هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در بخش امیرآباد به بهره‌برداری رسیده است.



وی با بیان اینکه در مجموع و در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد و جهش قابل‌ توجهی در اجرای پروژه‌ها بوده‌ایم افزود: به‌طوری‌ که در ایام‌الله دهه فجر سال جاری سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی در قالب ۱۴۵ پروژه در سطح شهرستان دامغان افتتاح یا کلنگ‌زنی شده که بیانگر رشدی بی‌سابقه است.



فرماندار دامغان با تأکید بر ضرورت انعکاس خدمات و دستاوردهای نظام اسلامی به مردم تصریح کرد: بازتاب صحیح خدمات و اقدامات انجام‌شده ؛ موجب ایجاد امید و نشاط در جامعه می‌شود و این موضوع دقیقاً در نقطه مقابل اقدامات دشمنان قرار دارد.



نوچه ناسار خاطرنشان کرد: شرایط کنونی نیازمند نگاه متفاوت و هوشمندانه به اقدامات و برنامه‌هاست و مطابق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی حمایت از دولت یک ضرورت است تا دولت بتواند در اجرای تعهدات خود موفق عمل کند.