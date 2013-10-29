معاون وزیر ارشاد خواستار بررسی نحوه حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانكفورت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین جلسه شورای مدیران این معاونت بر لزوم بررسی دستاوردهای حضور فرهنگی ایران در عرصه‌های بین‌المللی تاکید کرد.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد همچنین خواستار برگزاری جلسه‌ای درون معاونت و سپس با حاضران و کارشناسان حاضر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت حضور ایران در شصت و پنجمین دوره از این نمایشگاه شد.

وی داشتن نگاه تخصصی لازمه حضور در فضای حرفه‌ای دانست و گفت: عرصه بین‌المللی یک فضای حرفه‌ای به شمار می‌آید که نیازمند داشتن یک نگاه تخصصی و یک برنامه جامع است.

صالحی افزود: نباید نوع حضورمان در نمایشگاه فرانکفورت صرفاً اختصاص به یک موعد مشخص داشته باشد بلکه در طول سال برنامه‌ریزی کنیم، باید دبیرخانه مستقلی که هدفگذاری زیربنایی داشته باشد، مهیا و در ادامه برنامه‌ها از سوی آنها پیگیری شود.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد ادامه داد: باید از نظرات متخصصان امر و تجربه‌های حاضران و شرکت کنندگان در این نمایشگاه استفاده کنیم و برنامه ریزی جامعی در این بخش داشته باشیم.

امسال بیش از 300 عنوان کتاب از ناشران ایرانی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت عرضه شده بود که محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران پیشتر درباره تعداد کتاب‌هایی که حق ترجمه و نشر آنها فروخته شده و یا رایت آنها با ناشران خارجی مبادله شده است، با بیان اینکه «فروش رأیت یا حقوق ترجمه و نشر كار ساده‌ای نیست» گفته بود: در این نمایشگاه ملاقات‌هایی داشتیم و كتاب‌هایی نیز معرفی شد كه قاعدتاً ادامه مذاكرات باید توسط خود ناشران یا آژانس ادبی‌شان پیگیری شود.

همچنین تاکنون پاسخ روشنی به این سوال از سوی محمد عظیمی، مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران که همزمان مدیر غرفه ایران در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت هم بوده است، داده نشده است.

سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مهمترین رویداد فرهنگی پیش‌روی معاونت متبوعش گفت: هفته كتاب یك جشن بزرگ برای کتاب در نیمه دوم سال است و باید از تمام ظرفیت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برای برگزاری باشکوه و تاثیرگذار آن استفاده کرد.

در این جلسه مدیران معاونت گزارشی از روند فعالیت‌های حوزه کاری خود ارائه کردند.