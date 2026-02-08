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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

کامیون حامل سوخت قاچاق در ایست و بازرسی بندرعباس

کامیون حامل سوخت قاچاق در ایست و بازرسی بندرعباس

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس گفت: با هوشیاری و تلاش ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید میرزایی در بازرسی از یک دستگاه کامیون تانکر ۲۴ هزار لیتر گازوئیل توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مرادی اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید میرزایی روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور مواصلاتی حاجی آباد به بندرعباس به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از این کامیون ۲۴ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

سرهنگ علی اکبر مرادی ارزش سوخت های کشف شده از این کامیون را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۳ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت : متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6742802

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