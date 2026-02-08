کامیون حامل سوخت قاچاق در ایست و بازرسی بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مرادی اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید میرزایی روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور مواصلاتی حاجی آباد به بندرعباس به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از این کامیون ۲۴ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

سرهنگ علی اکبر مرادی ارزش سوخت های کشف شده از این کامیون را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۳ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت : متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.