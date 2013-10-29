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۷ آبان ۱۳۹۲، ۲۱:۱۷

حبیبی‌منش:

بسیج ثمره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است

بسیج ثمره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است

گناوه – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان گناوه گفت: بسیج ثمره و فرزند مشروع و خلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای فرماندهی حوزه بسیج اداری کربلا عصر سه‌شنبه با حضور فرماندار، فرمانده سپاه و اعضای این شورا در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان گناوه برگزار شد.

فرماندار شهرستان گناوه در این نشست اظهار داشت: ازشاخصه مهم بسیج همیشه در صحنه بودن آن است و کسانی که تفکری بسیجی و همسو با مقام معظم رهبری دارند در واقع یک بسیجی در جامعه تلقی می شوند.

غلامعلی حبیبی منش گفت: بسیج یک نهاد مردمی است و فرماندهان پایگاه های ادارات می توانند برای تقویت وحدت و اعتماد ملی و اشاعه فرهنگ بسیجی تلاش کنند.

افزایش روحیه بسیجی بین کارمندان دستگاه های اجرایی

حبیبی منش ضمن گرامیداشت 8 آبان روز بسیج دانش آموزی ادامه داد: باید برای افزایش روحیه بسیجی بین کارمندان دستگاه های اجرایی شهرستان به پایگاه های بسیج ادارات اهمیت بیشتری داده شود.

فرماندار شهرستان گناوه در پایان گفت: بسیج از نتایج، ثمره و فرزند مشروع و خلف  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در خنثی کردن فتنه دشمنان در سال 88 نقش موثر و بسزایی داشت.

فرماندهان بسیج ادارات بازوان قدرتمندی مدیران دستگاه‌های اجرایی هستند

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) گناوه نیز در این نشست اظهار داشت: فرماندهان پایگاه های بسیج ادارات شهرستان بازوان قدرتمندی برای مدیران دستگاه های اجرایی هستند.

سرهنگ دوم پاسدار علیرضا غریبی گفت: فرماندهان پایگاه باید روحیه جهادی، مقاومت و استکبار ستیزی را در بسیجیان تقویت کنند.

در پایان فرمانده حوزه بسیج اداری کربلا و فرمانده پایگاه مقاوت بسیج اداری شهدای محراب فرمانداری گناوه به ارائه گزارشی از فعالیت های حوزه کاری خود پرداختند.

کد مطلب 2165360

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