آلمانی ها بایدبه خاطر اقدام NSA از ما متشکر باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، "پیتر کینگ" از اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا از اقدام آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) در جاسوسی از مکالمات تلفنی "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان دفاع کرد. وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت: واقعیت این است که NSA در راستای حفاظت از آلمانی ها اقدامات بیشتری نسبت به ارتش آلمان پس از جنگ جهانی دوم انجام داده است.

کینگ در ادامه مدعی شد آلمانی ها باید به خاطر اقدامات واشنگتن، قدردان نیز باشند. به گفته وی به دلیل اقدامات جاسوسی آمریکا در اروپا بیش از 50 حمله تروریستی خنثی شده که 7 فقره از این حملات مربوط به آلمان بوده است.

این اظهارات در حالی از سوی این سیاستمدار جمهوریخواه بیان می شود که رسوایی شنود مکالمات صدراعظم آلمان به تنشی جدی در مناسبات برلین-واشنگتن تبدیل شده است.