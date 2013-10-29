احتمال اخراج دیپلمات های آمریکایی از آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتوتگارتر سایتونگ، "هانس پتر فریدریش" وزیر کشور آلمان گفت برلین اخراج دیپلمات های آمریکایی از این کشور را به دلیل جاسوسی اطلاعاتی واشنگتن از صدراعظم این کشور بررسی می کند. به گفته فریدریش شنود مکالمات تلفنی "آنگلا مرکل" توسط آژانس امنیت ملی آمریکا بی پاسخ نخواهد ماند. بر این اساس احتمال می رود عوامل سفارت آمریکا در برلین در این رسوایی جاسوسی دست داشته باشند.

وزیر کشور آلمان تاکید کرد اگر دولت مرکل به این نتیجه برسد که فردی از کارکنان سفارت آمریکا در این مسئله دخیل بوده است، با وی برخورد خواهد کرد. از آنجا که دیپلمات ها از مصونیت سیاسی برخوردار هستند، انتظار می رود دیپلمات های آمریکایی در صور اثبات جرمشان از آلمان اخراج شوند.

هر چند "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از بی اطلاعی خود در مورد رسوایی شنود مکالمات مرکل سخن گفته و مدعی شده که در حال حاضر چنین جاسوسی انجام نمی گیرد، اما اطلاعات به دست آمده حاکی است جاسوسی از صدراعظم آلمان تا اواخر تابستان امسال در جریان بوده است، امری که خشم شدید مقامات برلین را به دنبال داشته است.