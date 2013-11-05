دستورات زنگنه برای ارزان فروشی گاز به مردم/ اصلاح تعرفه گاز کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت نفت حاکی از آن است که به طور متوسط سالانه بیش از 20 میلیارد لیتر و معادل 12 تا 15 میلیارد دلار فرآوردههای نفتی همچون گازوئیل و نفت کوره در نیروگاهها برای تولید برق میسوزد.
از این رو وزارت نفت به منظور مدیریت مصرف سوخت مایع نیروگاهها دو سناریو را در دستور کار قرار داده است به طوریکه افزایش ظرفیت تولید گاز با توسعه پارس جنوبی و اجرای طرحهای تولید همزمان گرمایش و سرمایش در مبادی مصرف از مهمترین این سناریوها است.
در این بین یکی از طرح های در دست اجرای مشترک بین وزارت نفت و نیرو، طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی نیروگاههای برق مقایس کوچک و خانگی به منظور تامین برق مجتمعهای مسکونی در کلانشهرها است.
حمیدرضا چیتچیان در نخستین روزهای فعالیت دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در کنار ساخت نیروگاههای برق، راهکارهایی به منظور مدیریت مصرف، کاهش اتلاف و افزایش بهرهوری و راندمان هم در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در دستور کار قرار دارد، گفته بود: یکی از برنامههای کلان ساخت و توسعه نیروگاههای برق مقیاس کوچک و خانگی است.
وزیر نیرو با اعلام اینکه هم اکنون ساز و کار اجرای این طرح در حال تدوین در وزارت نیرو است، تصریح کرده بود: حتی وزارت نیرو آمادگی دارد برق مازاد بر مصرف این نیروگاههای خانگی را هم با یک قیمت مناسب و به صورت تضمینی خریداری کند.
از این رو با اجرای ایک طرح جدید میتوان نسبت به توسعه نیروگاههای برق در مجتمعهای مسکونی و تجاری اقدام کرد که علاوه بر تولید برق این دسته از مشترکان حتی امکان تامین سرمایش و گرمایش این مجتمعهای مسکونی و تجاری هم فراهم میشود.
دستورات زنگنه برای ارزان فروشی گاز به مردم
همزمان با برنامه جدید وزارت نیرو برای ساخت و توسعه نیروگاههای مقیاس کوچک خانگی، زنگنه وزیر نفت دستوراتی به شرکت ملی گاز برای ارزان فروشی گاز به صورت آزمایشی به مجتمعهای مسکونی که تمایل به ساخت نیروگاه برق خانگی دارند را صادر کرده است.
بیژن زنگنه هفته گذشته در همایش " گاز دیروز، امروز و فردا" با تاکید بر اینکه باید از راهکارهای جدیدی همچون CHP و CCHP برای تولید و انتقال انرژی به مشترکان خانگی و تجاری استفاده شود، گفت: در این بین نیروگاههای برق خانگی و مقیاس کوچک میتواند گزینه مناسبی برای اجرای این طرح باشد.
وزیر نفت با اعلام اینکه راندمان نیروگاههای خانگی حدود 80 درصد است، تصریح کرد: علاوه بر این اجرای این طرح جدید هزینه و اتلاف انرژی در مراحل انتقال و توزیع گاز و برق را هم به حداقل کاهش می دهد.
این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه شرکت ملی گاز باید برای اجرای این طرح به صورت آزمایشی تغییراتی در محاسبه گازبهای مجتمعهای مسکونی داوطلب انجام دهد، تبیین کرد: باید با اصلاح قیمت گاز ساخت نیروگاههای خانگی برای مجتمعهای مسکونی توجیه اقتصادی لازم را داشته باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت نیرو اعلام می کند که شرکت گاز برای فروش گاز به این دسته نیروگاهها مجوز نمی دهد و به اصطلاح سیستم را قفل کرده است، تاکید کرد: با اصلاح تعرفه و حتی کاهش قیمت گاز به این نوع پروژه به صورت آزمایشی میتوان دستاوردهای اقتصادی آن را مورد تجذیه و تحلیل قرار داد.
به گزارش مهر، اخیرا متخصصان صنعت برق کشور از نسلی جدید از نیروگاههای برق رونمایی کردهاند که امکان نصب و راه اندازی این واحدهای کوچک نیروگاهی حتی در مجتمعهای مسکونی، تجاری، آموزشی و درمانی به ویژه در نقاط صعب العبور، دورافتاده و کوهستانی وجود دارد.
این نیروگاههای مقیاس کوچک برق در ظرفیتهای مختلف 250 کیلووات تا سه مگاوات طراحی شده که برآوردهای اقتصادی نشان میدهد با راهاندازی این واحدهای جدید تلفات برق در بخش انتقال و توزیع حدود 18 درصد کاهش یابد.
یکی از مهمترین ویژگیهای نیروگاه جدید تولید پراکنده و مقیاس کوچک در کنار مزیتهای فنی و اقتصادی، کاهش حجم سرمایه گذاری برای طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی این واحدها است، ضمن آنکه راندمان و بازده 80 درصدی راه اندازی این واحدهای تولید برق را حتی در کوچکترین مجتمعهای خانگی و مسکونی مقرون به صرفه ساخته است.
با ساخت این نیروگاه ها علاوه بر تامین برق مشترکان حتی امکان تامین سرمایش و گرمایش مشترکان هم در فصول گرم و سرد سال فراهم میشود و علاوه بر این امکان فروش برق مازاد بر مصرف هم به دولت وجود دارد.
