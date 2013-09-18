طرح مشروط رایگان شدن گاز و برق/ دولت: مردم نیروگاه خانگی بسازند، گاز و برق رایگان بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در راستای مفاد قانون بودجه سالجاری قیمت هر کیلووات ساعت برق و هر مترمکعب گاز طبیعی را افزایش داده است که پیش بینی می شود این افزایش قیمت که با اضافه شدن بندی به نام "عوارض" محقق شده، بار مالی صورتحساب های برق مشترکان را افزایش دهد.



بر اساس برآوردهای انجام شده، اضافه شدن بند عوارض به قبوض گاز و برق، در مجموع به ازای هر دوره صدور صورتحساب حدود 8 تا 10 هزار تومان به بار مالی مجموع قبوض برق و گاز مشترکان کم مصرف اضافه می کند و این در حالی است که بار مالی برای قبوض مشترکان پرمصرف قطعا با افزایش بیش از 10 هزار تومان روبرو خواهد شد.



از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را هم به سال آینده موکول کرده است، در صورت اجرای این فاز و اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی به ویزه گاز و برق، قطعا بار مالی قبوض مشترکان با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد.



از این رو اخیرا وزارت نیرو یک طرح جدید را به مردم پیشنهاد کرده است تا هم بار مالی قبوض برق و گاز طبیعی صفر و یا به حداقل کاهش یابد و هم بار سرمایه گذاری‌های چند میلیارد دلاری ساخت نیروگاه و حتی پالایشگاه گاز بر دوش دولت سبک تر شود.



در همین حال، اخیرا متخصصان صنعت برق کشور از نسلی جدید از نیروگاه‌های برق رونمایی کرده اند که امکان نصب و راه اندازی این واحدهای کوچک نیروگاهی حتی در مجتمع‌های مسکونی، تجاری، آموزشی و درمانی به ویژه در نقاط صعب العبور، دورافتاده و کوهستانی وجود دارد.



این نیروگاه‌های مقیاس کوچک برق در ظرفیت‌های مختلف 250 کیلووات تا سه مگاوات طراحی شده که برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد با راه‌اندازی این واحدهای جدید تلفات برق در بخش انتقال و توزیع حدود 18 درصد کاهش یابد.



یکی از مهمترین ویژگی‌های نیروگاه جدید تولید پراکنده و مقیاس کوچک در کنار مزیت‌های فنی و اقتصادی، کاهش حجم سرمایه گذاری برای طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی این واحدها است، ضمن آنکه راندمان و بازده 80 درصدی راه اندازی این واحدهای تولید برق را حتی در کوچکترین مجتمع‌های خانگی و مسکونی مقرون به صرفه ساخته است.



با ساخت این نیروگاه ها علاوه بر تامین برق مشترکان حتی امکان تامین سرمایش و گرمایش مشترکان هم در فصول گرم و سرد سال فراهم می‌شود و علاوه بر این امکان فروش برق مازاد بر مصرف هم به دولت وجود دارد.



برنامه‌های توسعه نیروگاه‌های خانگی به روایت وزیر نیرو



حمیدرضا چیت‌چیان با اشاره به آغاز برنامه ریزی‌های گسترده به منظور مدیریت پیک مصرف برق برای تابستان سال 1393، گفت: هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران به حدود 70 هزار مگاوات افزایش یافته است اما همزمان با افزایش تولید برق، مصرف این حامل انرژی پاک هم در کشور افزایش داشته است.



وزیر نیرو با اعلام اینکه در شرایط فعلی متوسط رشد سالانه مصرف برق کشور حدود 6 تا 8 درصد است، تصریح کرد: از این رو هر ساله وزارت نیرو به منظور مدیریت پیک مصرف برق باید حدود 5 هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در سطح کشور طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کند.



این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه هم اکنون حدود سه هزار و 800 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در سطح کشور در دست ساخت است، بیان کرد: همزمان با ساخت نیروگاه های جدید برق، راهکارهایی به منظور مدیریت مصرف، کاهش اتلاف و افزایش بهره وری و راندمان هم در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در دستور کار قرار گرفته است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه پیش بینی می شود تا سال آینده حدود 590 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق با افزایش بهره وری از ظرفیت های موجود و نصب شده فعلی ایجاد شود، تاکید کرد: علاوه بر این راهکارهای دیگری به منظور مشارکت بیشتر بخش خصوصی در ساخت و توسعه ظرفیت تولید برق کشور هم در اولویت قرار گرفته است.



چیت چیان یکی از برنامه های کلان وزارت نیرو در دولت یازدهم را ساخت و توسعه نیروگاه های برق مقیاس کوچک و خانگی عنوان کرد و افزود: از این رو با اجرای ایک طرح جدید می توان نسبت ب توسعه نیروگاه های برق در مجتمع های مسکونی و تجاری اقدام کرد که علاوه بر تولید برق این دسته از مشترکان حتی امکان تامین سرمایش و گرمایش این مجتمع های مسکونی و تجاری هم فراهم می شود.



وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون ساز و کار اجرای این طرح در حال تدوین در سطح وزارت نیرو است، تبیین کرد: حتی وزارت نیرو آمادگی دارد برق مازاد بر مصرف این نیروگاه های خانگی را هم با یک قیمت مناسب و به صورت تضمینی خریداری کند.



وي همچنين بر ضرورت توسعه نيروگاه‌هاي توليد پراكنده و مقياس كوچك و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در امر توليد برق تاكيد كرد و خاطرنشان ساخت: بايد بحث استفاده از نيروگاه‌هاي مقياس كوچك، تجديدپذير و انرژي پاك به ويژه در كلانشهرها و شهرك‌هاي صنعتي مورد توجه جدي قرار گيرد.



به گزارش مهر، ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تولید پراکنده یکی از سیاست‌های کلان وزارت نیرو تا پایان برنامه پنجم توسعه است و پیش بینی می‌شود با بهره برداری از این نیروگاه‌ها علاوه بر افزایش راندمان تولید و انتقال برق، تلفات انتقال انرژی الکتریکی هم به حداقل کاهش یابد.