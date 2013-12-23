به گزارش خبرنگار مهر، وزیران نفت و نیرو به منظور طراحی، ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های مقیاس کوچک برق خانگی به ویژه سیستم‌های CHP (تولید همزمان برق و حرارت) به توافق های اولیه دست یافته اند.



حمید چیت چیان در نخستین روزهای فعالیت دولت تدبیر و امید ساخت نیروگاه‌های برق مقیاس کوچک و خانگی را یکی از راهکارهای مدیریت مصرف، کاهش اتلاف و افزایش بهره‌وری و راندمان هم در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق اعلام کرد و گفت: از این رو یکی از برنامه‌های کلان ساخت و توسعه نیروگاه‌های برق مقیاس کوچک و خانگی است.



وزیر نیرو با اعلام اینکه هم اکنون ساز و کار اجرای این طرح در حال تدوین در وزارت نیرو است، تصریح کرده بود: حتی وزارت نیرو آمادگی دارد برق مازاد بر مصرف این نیروگاه‌های خانگی را هم با یک قیمت مناسب و به صورت تضمینی خریداری کند.



با گذشت چند ماه از این تصمیم وزارت نیرو، وزارت نفت هم رسما از طرح ساخت نیروگاه‌های کوچک برق در مجتمع‌های مسکونی و تجاری استقبال کرد و حتی دستورانی به منظور فروش گاز ارزان به این نسل جدید نیروگاه‌ها برای شرکت ملی گاز صادر شد.



بیژن زنگنه وزیر نفت در جمع مدیران صنعت گاز با بیان اینکه باید از راهکارهای جدیدی همچون CHP و CCHP برای تولید و انتقال انرژی به مشترکان خانگی و تجاری استفاده شود، گفت: در این بین نیروگاه‌های برق خانگی و مقیاس کوچک می‌تواند گزینه مناسبی برای اجرای این طرح باشد.



این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه شرکت ملی گاز باید برای اجرای این طرح به صورت آزمایشی تغییراتی در محاسبه گازبهای مجتمع‌های مسکونی داوطلب انجام دهد، بیان کرد: باید با اصلاح قیمت گاز ساخت نیروگاه‌های خانگی برای مجتمع‌های مسکونی توجیه اقتصادی لازم را داشته باشد.



این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت نیرو اعلام می کند که شرکت گاز برای فروش گاز به این دسته نیروگاه‌ها مجوز نمی دهد و به اصطلاح سیستم را قفل کرده است، تاکید کرد: با اصلاح تعرفه و حتی کاهش قیمت گاز به این نوع پروژه به صورت آزمایشی می‌توان دستاوردهای اقتصادی آن را مورد تجذیه و تحلیل قرار داد.



طرح ساخت نیروگاه‌های خانگی به دولت می‌رود



حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در اولین نشست مشترک بین مسئولان شرکت گاز، وزارت نیرو، معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری و شرکت بهینه‌سازی سوخت با بیان اینکه هم اکنون ارائه راهکار و رفع موانع موجود براي گسترش فرهنگ استفاده از CHP که روش جدیدی جهت تولید همزمان برق و حرارت بوده، در دستور کار قرار دارد، گفت: استفاده از سیستم CHP می‌توان گاز را به انرژی برق و حرارت تبدیل کند که این روش راندمان بالای 90 درصد را به ارمغان می‌آورد.



معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه با توافق وزارت نفت، نیرو و ریاست جمهوری مقرر شده که آئین نامه اجرایی برای عملیاتی شدن این پروژه تدوین و براي تصویب به هیئت دولت ارائه شود، تصریح کرد: از این رو فرهنگ سازی در زمینه استفاده از این سیستم ضروری به نظر می رسد.



این مقم مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی طرح‌هایی به صورت پایلوت و آزمایشی در شرکت گاز استان بوشهر، گلستان و مازندران در دست اجرا است، بیان کرد: يكي از نکات کلیدی اجرای این پروژه رسیدن به توازن قیمتی بین برق و گاز برای حضورو مشارکت بخش خصوصی در این پروژه‌ها است.



به گزارش مهر، اخیرا متخصصان صنعت برق کشور از نسلی جدید از نیروگاه‌های برق رونمایی کرده‌اند که امکان نصب و راه اندازی این واحدهای کوچک نیروگاهی حتی در مجتمع‌های مسکونی، تجاری، آموزشی و درمانی به ویژه در نقاط صعب العبور، دورافتاده و کوهستانی وجود دارد.



این نیروگاه‌های مقیاس کوچک برق در ظرفیت‌های مختلف 250 کیلووات تا سه مگاوات طراحی شده که برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد با راه‌اندازی این واحدهای جدید تلفات برق در بخش انتقال و توزیع حدود 18 درصد کاهش یابد.



یکی از مهمترین ویژگی‌های نیروگاه جدید تولید پراکنده و مقیاس کوچک در کنار مزیت‌های فنی و اقتصادی، کاهش حجم سرمایه گذاری برای طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی این واحدها است، ضمن آنکه راندمان و بازده 80 درصدی راه اندازی این واحدهای تولید برق را حتی در کوچکترین مجتمع‌های خانگی و مسکونی مقرون به صرفه ساخته است.



با ساخت این نیروگاه‌ها علاوه بر تامین برق مشترکان حتی امکان تامین سرمایش و گرمایش مشترکان هم در فصول گرم و سرد سال فراهم می‌شود و علاوه بر این امکان فروش برق مازاد بر مصرف هم به دولت وجود دارد.