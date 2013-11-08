راهیابی 313 اثر به مرحله دوم داوری جشنواره کتاب و رسانه برتر

سیدمهدی جعفری دبیر دوازدهمین جشنواره کتاب و رسانه برتر در این باره به خبرنگار مهر گفت: امسال مجموعاً 834 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. داوری این آثار 12 آبان آغاز شد و مرحله نخست داوری 15 آبان به پایان رسید و در مجموع 313 اثر به مرحله دوم داوری راه یافت.

جعفری همچنین تعداد آثار نشریات استانی را در این دوره از جشنواره کتاب و رسانه برتر، چشمگیر خواند و افزود: در حالی که هر ساله حدود 20 تا 40 اثر از فعالان رسانه‌ای شاغل در استان‌ها به این جشنواره ارسال می‌شد، امسال 190 اثر از استان‌های مختلف از جمله فارس، کرمان، خراسان رضوی و خوزستان به دبیرخانه رسید.

به گفته وی، امسال 8 نفر کارشناس حوزه رسانه کار داوری جشنواره کتاب و رسانه برتر را بر عهده دارند که عبارتند از: ابراهیم زاهدی‌مطلق، علی عمادی، علی آقاغفار، رضا معصومی، حمیدرضا مدقق، جلال خوش‌چهره، محمدنبی سپاسدار و سیدمهدی جعفری (دبیر جشنواره).

دبیر جشنواره کتاب و رسانه برتر همچنین گفت: امسال در این جشنواره، ما به جای رسانه برتر، خبرنگار برتر حوزه کتاب را معرفی خواهیم کرد. آئین نامه انتخاب خبرنگار پیشکسوت حوزه کتاب هم تدوین شده که در صورت تصویب معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرنگار پیشکسوت حوزه کتاب هم انتخاب و معرفی خواهد شد.

جعفری زمان پایان داوری‌های دوازدهمین دوره جشنواره كتاب و رسانه برتر و معرفی نفرات برتر را 25 آبان و زمان برگزاری آئین اختتامیه آن را 29 آبان اعلام کرد.

مدیر روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: در این روز (29 آبان) مراسم راه‌اندازی شبکه تلویزیونی کتاب هم برگزار می‌شود.