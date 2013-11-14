اقامه نماز باشکوه ظهر عاشورا در نقاط مختلف استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، نماز اول وقت به عنوان یکی از مهمترین پیامهای واقعه عاشورا مطرح است و نماز باشکوه ظهر عاشورا در استان بوشهر با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و در صفهای بههمفشرده اقامه شد.
هیئتهای عزاداری و دستهجات سینهزنی و زنجیرزنی استان بوشهر در هر شهر برنامههای خود را از نخستین ساعات صبح امروز آغاز کردند و به سمت محل تجمع عاشورائیان حرکت و نماز ظهر عاشورا را آنجا برپا کردند.
در شهر بوشهر، دستهجات عزاداری به سمت مصلی حرکت کردند و پس از برگزاری برنامههای مختلف عزاداری، نماز جماعت را به امامت آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برپا کردند.
هماکنون نیز دستهجات و هیئتهای مختلف مشغول برگزاری آئینهای عاشورایی هستند.
رئیس هیئتهای مذهبی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره در این ایام با شور خاصی در مراسمات محرم حاضر میشوند و حضور گسترده در نماز ظهر عاشورا به عنوان یکی از مهمترینهای آئینهای این روز توسط مردم با جلوه خاصی برگزار شد.
نوشاد نوشادی با اشاره به مشارکت بیش از یکهزار و 400 هیئت مذهبی برای برگزاری برنامههای عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)در استان بوشهر، اضافه کرد: هیئتهای عزاداری نقش بسیار مهمی در عرضه معارف اهل بیت (ع) دارند و تقویت آنها امری لازم است.
وی افزود: نماز ظهر عاشورا با شور وصفناشدنی در نقاط مختلف استان بوشهر برپا شد و مردم نیز حضوری گسترده در این نماز داشتند.
تعزیهخوانی نیز از دیگر سنتهای ایام عاشورایی است که صبح امروز در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار شد و در بسیاری از نقاط نیز این آئین بعدازظهر برگزار می شود.
