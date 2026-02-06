به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فرهاد دهقانی، در خطبه های نماز جمعه شهر بم با اشاره به آیات قرآن کریم، تقوا و تذکر الهی را مهمترین عامل نجات جامعه مؤمن از وسوسهها و دسیسههای شیطان دانست و تأکید کرد: شیطان هرگز از سر متقین دست برنمیدارد و همواره در کمین فرصتهایی برای ضربهزدن است.
وی بیان اینکه قرآن کریم مؤمنان را به مراقبت دائمی دعوت میکند، افزود: متقین دارای دژی محکم به نام تقوا هستند و همین ویژگی سبب میشود که وسوسههای شیطان در نهایت راه به جایی نبرد و انسان مؤمن با یاد خدا نجات پیدا کند.
امام جمعه بم با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی(ره) درباره شیطان بزرگ، افزود: دشمنان همواره از دو مسیر اصلی تهدید و تطمیع برای فریب ملتها استفاده کردهاند؛ یا با ایجاد ترس، فشار و جنگ روانی وارد میشوند و یا با وعدههای دروغین اقتصادی و رفاهی تلاش میکنند افکار عمومی و حتی خواص را دچار لغزش کنند.
حجت الاسلام دهقانی، با تأکید بر نقش آرامش و اطمینان قلبی در پایداری جامعه اسلامی تصریح کرد: آرامش حقیقی هدیهای الهی است که خداوند آن را به اهل ایمان و تقوا عطا میکند؛ همانگونه که قرآن میفرماید «هُوَ الَّذی أَنزَلَ السَّکینَةَ فی قُلوبِ المُؤمِنین» و این سکینه الهی سبب شده است که تهدیدهای دشمنان، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، همواره بیاثر بماند.
امام جمعه بم با اشاره به شکستهای مکرر دشمنان در عرصههای نظامی، سیاسی و اقتصادی گفت: ایران اسلامی با تکیه بر وعدههای الهی و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، هیچگاه مغلوب تهدیدات نشده و امروز نیز با اقتدار، معادلات دشمنان را برهم زده است.
حجت الاسلام دهقانی، در ادامه خطبهها، توجیه خطاها را از خطرناکترین وسوسههای شیطان برای مسئولان دانست و افزود: بزرگترین آسیب در مدیریت، آنجاست که مسئول به جای جبران کاستیها، اصلاح مسیر و کنار گذاشتن افراد ناصالح، به توجیه عملکرد نادرست روی بیاورد و از مردم فاصله بگیرد.
وی با طرح مطالبات مردمی در حوزه عمران شهری، صنعت، کشاورزی و به ویژه وضعیت بازار خرما، خواستار پاسخگویی شفاف مسئولان و تشکیل کارگروههای عملیاتی برای حل مشکلات شهر شد و اظهار کرد: بیتوجهی به ظرفیتهای شهر و گلایهمندی فعالان اقتصادی، زیبنده مدیریت شهری نیست.
وی همچنین با اشاره به گلایههای مردمی درباره کیفیت نان، بر ضرورت نظارت جدی بر نانواییها و حمایت مؤثر از این قشر زحمتکش تأکید کرد و گفت: نظارت دقیق و تأمین بهموقع آرد و پشتیبانی لازم باعث می شود تا نان باکیفیت به دست مردم برسد.
امام جمعه بم، با اشاره به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا، خاطرنشان کرد: سرنوشت کشور بیش از هر چیز به تصمیم درست مسئولان، عملکرد صحیح و همراهی مردم بستگی دارد و همدلی میان مردم و مسئولان، عامل تعیینکننده آینده کشور است.
وی حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را یکی از مهمترین سپرهای دفاعی کشور دانست و افزود: غیبت در این اجتماع عظیم، بیتوجهی به خون شهدا و آرمانهای انقلاب است و همه آحاد مردم و مسئولان باید با اهتمام ویژه، برای خلق حماسهای دیگر در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آماده شوند.
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