به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا، امام جمعه پارسیان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با قدردانی از مردم، هیئت‌های مذهبی، ادارات و مجموعه‌های فرهنگی برای برگزاری باشکوه جشن‌های نیمه شعبان و دهه فجر، اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی و مواکب برپا شده در نیمه شعبان جلوه‌ای از ایمان و همبستگی مردم بود که امیدواریم مورد رضایت خداوند متعال و حضرت ولی‌عصر (عج) قرار گرفته باشد.

وی با اشاره به ۱۹ بهمن، روز نیروی هوایی، این روز را یادآور بیعت تاریخی همافران با امام راحل دانست و افزود: امروز نیز نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران با روحیه‌ای جهادی، جان‌فدای ملت، اسلام، قرآن و رهبری است و در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارد.

امام جمعه پارسیان با تأکید بر اهمیت ۲۲ بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی یک رویداد صرفاً داخلی نبود، بلکه هندسه معیوب حاکمیت طاغوت بر گرده ملت‌ها را شکست و معادلات جهانی را تغییر داد. این انقلاب مردم را صاحب اختیار کشور و منابع خود کرد و دست مستکبران، به‌ویژه آمریکا و غرب، را از ثروت‌های ایران کوتاه ساخت.

اسماعیل‌نیا با اشاره به دشمنی‌های مستمر آمریکا علیه ملت ایران گفت: دشمنان انقلاب طی ۴۷ سال گذشته با بهره‌گیری از جنگ سخت و نرم، تحریم، تهدید، ترور و اغتشاش تلاش کردند ملت ایران را به زانو درآورند، اما وحدت و مقاومت ملت ایران تمامی نقشه‌های آنان را ناکام گذاشت.

وی با بیان اینکه امروز ملت ایران در اوج اقتدار قرار دارد، افزود: برخلاف تصور دشمنان، جمهوری اسلامی نه‌تنها توان دفاعی خود را ارتقا داده، بلکه بنا بر اعلام صریح رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دکترین دفاعی کشور از پدافندی به آفندی تغییر یافته و هرگونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ کوبنده و برق‌آسا مواجه خواهد شد.

امام جمعه پارسیان با اشاره به مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: آرامش و اقتدار رهبر انقلاب در اوج تهدیدات، پیام روشنی برای جهان داشت که ملت ایران اهل عقب‌نشینی نیست و با رهبری حکیمانه، نیروهای مسلح مقتدر و وحدت ملی، هیچ هراسی از تهدیدات دشمن ندارد.

وی تأکید کرد: جنگ احتمالی علیه ایران، جنگی منطقه‌ای خواهد بود و تمام جبهه مقاومت در برابر متجاوزان وارد میدان می‌شود؛ در چنین شرایطی، دشمنان با هزینه‌های سنگین و شکست قطعی مواجه خواهند شد.

اسماعیل‌نیا با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: جمهوری اسلامی ایران از موضع قدرت و با هوشیاری کامل وارد مذاکره می‌شود، بدون آنکه اعتمادی به طرف مقابل داشته باشد و دیپلماسی کشور در کنار قدرت دفاعی، گوش‌به‌فرمان رهبری از حقوق ملت ایران دفاع خواهد کرد.

وی در پایان با دعوت از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن تصریح کرد: ملت ایران با حضور باشکوه خود در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، پاسخ قاطعی به دشمنان داده و یاد شهدای مظلوم حوادث اخیر، سرداران، دانشمندان و مردم بی‌گناه را گرامی خواهند داشت.