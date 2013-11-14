آئین عزاداری و نماز ظهر عاشورا در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران در ابتدا با حضور در مساجد، تکایا و حسینیه ها به پای صحبت های روحانیون در زمینه روز عاشورا نشستند و اشک ماتم ریختند و سپس به سینه زنی سنتی در بیشتر حسینیه ها پرداختند.

در حسینیه معتمدی این مراسم با حضور گسترده عاشوراییان برگزار شد و کربلایی حسن توزی به خواندن نوحه هایی درباره روز عاشورا پرداخت و سپس به سراغ واحد سینه زنی سنتی رفت که با خواندن این واحد سینه زنان، با صورت هایی اشکبار بر سر و سینه زدند.

سپس عزاداران حسینی به صورت بسیار باشکوه و در یک اجتماع کم نظیر نماز ظهر عاشورا را به امامت امام جمعه گناوه به جای آوردند.

نماز جماعت، علنی و اول وقت ویژگی بارز نماز عاشورا است

امام جمعه گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) اظهار داشت: یکی از جلوه های روز عاشورا، نماز ظهر عاشورا است و این نماز سه ویژگی دارد.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی گفت: ویژگی اول نماز ظهر عاشورا به جماعت بودن و دومین ویژگی آن علنی بودن و سومین ویژگی نیز اول وقت خواندن این نماز است و این در حالی بود که آن حضرت می توانست نماز را به فرادا بخواند.

وی تصریح کرد: امام حسین (ع) شب عاشورا از دشمن به خاطر سه مورد مهلت خواست و آن سه چیز نیز نماز، تلاوت قرآن و کثرت استغفار بود که امام این سه را بسیار دوست داشت.

عشق بیکران به امام حسین(ع) ویژگی یاران آن حضرت بود

وی بیان داشت: یکی از ویژگی های یاران امام حسین (ع) وفاداری و عشق بیکران آنها به آن حضرت بود و همین باعث شد که ازهستی خود گذشته و تا آخرین لحظات تا مرز شهادت در کنار امام باقی بمانند.

رکنی خاطر نشان ساخت: لذا حضرت امام حسین (ع) فرمود که من یاران، اصحاب و اهل بیتی بهتر از یاران، اصحاب و اهل بیت خودم سراغ ندارم و یاران من حتی از یاران پیامبر اکرم (ص)، حضرت علی (ع) و امام حسن (ع) بالاتر هستند.

رکنی حسینی افزود: در جنگ احد محافظت کنندگان از تپه رماد به طمع جمع آوری غنایم از کوه پایین آمدند و باعث شکست سپاه اسلام شدند و در جنگ صفین یاران امام علی (ع) حکمیت را به وی تحمیل کردند و یا تروری که برای قتل امام حسن (ع) صورت گرفت، همگی بیانگر این گفتار حضرت امام حسین (ع) است.

امام جمعه گناوه در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم در تمام کارهایمان مثل نماز، امر به معروف و نهی از منکر و اخلاص مان به حضرت امام حسین (ع) اقتدا کنیم.