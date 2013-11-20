پیست اسکی تاریک دره همدان بهشت برفی عاشقان اسکی/ قابلیت سرویس دهی به دو هزار نفر در روز

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش به عنوان مفرح ترین بخش تفریحات سالم در بین جوامع مختلف به ویژه قشر جوان جامعه شناخته می شود و اسکی نیز یکی از این ورزش های بسیار مفرح است که خدا را شکر همدان از این مسئله بی نصیب نیست.

زیبایی‌های ناشناخته با طبیعت حیرت انگیز، وجود رودخانه‌ها و چشمه سارهای بسیار زیبا، غار طبیعی، آبشار مرتفع، کوه‌های بلند و سر به فلک کشیده و استوار، درختان کهنسال، پوشش گیاهی و جانوری متنوع، چشمه‌های آب معدنی با خواص درمانی، این استان را به لحاظ وجود پدیده‌های طبیعی به یکی از زیبا‌ترین استانهای گردشگری کشور تبدیل کرده است.

در این میان پیست اسکی تاریک دره در 10 کیلومتری همدان قرار دارد و یکی از جاذبه های توریستی و تفریحی استان همدان محسوب می شود و دومین پیست اسکی بعد از پیست دیزین در کشور است که دارای برند جهانی است.

نایب رئیس بانوان هیئت اسکی استان همدان در همین زمینه با بیان اینکه پیست اسکی تاریک دره همدان یکی از بزرگترین پیست های اسکی ایران و دارای تاییدیه بین المللی است، افزود: پیست اسکی تاریک دره همدان در روز قابلیت سرویس دهی به دو هزار نفر را به لحاظ وسعت پیست دارد و دارای آمادگی صد درصد برای پذیرایی از ورزشکاران از اقصی نقاط کشور است.

فاطمه آهنبر با بیان اینکه تجهیزات پیست تاریک دره آماده هستند، عنوان داشت: دستگاه های پیست اسکی بازبینی شده اند و منتظر بارش برف هستیم تا شروع به فعالیت کنیم.

آهنبر با اشاره به اینکه پیست چمن اسکی تاریک دره همدان مختص به فصل تابستان است، بیان داشت: فعالیت های مربوط به اسکی روی چمن از اواخر بهار شروع و در اوایل پاییز به پایان می رسد و بعد از آن ورزشکاران آماده بارش برف و اسکی روی برف می شوند.

پیست اسکی همدان طرح آموزش رایگان به مدارس را دارد

نایب رئیس بانوان هیئت اسکی استان همدان در ادامه گفت: چند سالی است که پیست اسکی تاریک دره همدان طرح آموزش رایگان به مدارس را دارد و به دانش آموزان زیر 15 سال اسکی آموزش می دهد و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی اضافه کرد: همچنین پیست اسکی تاریک دره همدان به ارگان های دولتی، دانشجویان و مدارس برای آموزش اسکی تخفیف ویژه می دهد.

آهنبر تاکید کرد: نرخ آموزش اسکی را فدراسیون اسکی اعلام می کند اما پیست اسکی تاریک دره همدان نرخ را کمی متفاوت تر و ارزان تر از فدراسیون اعلام می کند تا علاقه مندان بتوانند آموزش های لازم را در این راستا ببینند.

نایب رئیس بانوان هیئت اسکی استان همدان با بیان اینکه یک توصیه برای علاقه مندان به ورزش اسکی دارم، ابراز داشت: علاقه مندان به اسکی به دلیل هزینه ها از علاقه خود نگذرند و هیئت اسکی استان همدان این قول را به علاقه مندان به ورزش اسکی می دهد که با ورزشکاران در این راستا کنار بیاید و آنها را یاری کند و قیمت های مناسبی ارائه دهد.

وی اذعان داشت: امید است که امسال شاهد بارش برف خوبی در استان باشیم چراکه پیست اسکی همدان آمادگی میزبانی از ورزشکاران علاقه مند استان و استان های مجاور را دارد.

پيست اسكي همدان محدوديتي براي پذيرش بانوان در اين رشته ندارد

نايب رئيس هيئت بانوان اسكي استان همدان با بیان اینکه پيست اسكي همدان هيچ محدوديتي براي پذيرش بانوان در اين رشته ندارد و براي ورزش اسكي ثبت نام خاصي لازم نيست، گفت: علاقمندان مي توانند با اولين مراجعه به پيست از امكانات آن استفاده كنند.

آهنبر با بيان اينكه هيئت اسكي برنامه اي زيادي در اين راستا دارد، افزود: برگزاري مسابقات داخل استان، برگزاري مسابقات كشوري، آموزش و استعداديابي در حيطه آموزش و پرورش از جمله برنامه ها در فصل بارش برف است.

رامین شکوهی از اسکی بازان همدان نیز گفت: اسكي همدان از نظر امكانات ورزشي هيچ مشكلي ندارد و پیست اسکی تاریک دره همدان پیست بسیار خوبی است که علاقه مندان به این ورزش می توانند در این پیست به فعالیت بپردازند.

این علاقه مند به ورزش اسکی اظهار داشت: هزينه ها براي رسيدن به پيست اسكي تارک دره و استفاده از آن نسبت به كشور بسيار مناسب است.

وی افزود: مسئولان باید در نصب تابلوهای راهنما در داخل شهر تلاش کنند تا مسافران و گردشگران به راحتی با پیست تاریک دره آشنا شوند و بتوانند از این پیست استفاده کنند.

بر این اساس و با توجه به مطالب بیان شده امید است استان همدان با داشتن پیست اسکی واقع در تارک دره که دارای برند جهانی است به قطب اسکی تبدیل شود و میزبانی بازی های ملی و بین المللی را در کارنامه خود ثبت کند.