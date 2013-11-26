به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که تاکنون در جشنواره‌های مختلف به نمایش در آمده است و جوایز مختلفی را هم از آن خود کرده است در بخش مسابقه هجدهمین جشنواره بین المللی فیلم کرالا در بخش مسابقه به نمایش درمی‌آید.

این جشنواره از 6 تا 13 دسامبر در هند برگزار می‌شود و مجید برزگر کارگردان فیلم در نمایش آن حضور خواهد داشت.

در بخش مسابقه این جشنواره فیلم هایی از ترکیه، برزیل، مکزیک، آرژانتین، ژاپن، قزاقستان و ... حضور دارد.

"پرویز" دومین فیلم سینمایی مجید برزگر است که پیش از این در جشنواره های مختلفی از جمله سن سباستین، روتردام، تسالونیکی، سائوپائولو ، ایروان و... حضور داشته و جوایزی نیز دریافت کرده است. تهیه کننده این فیلم سعید آرمند است و مجید برزگر به اتفاق حامد رجبی و بردیا یادگاری فیلمنامه آن را نوشته‌اند.

در این فیلم امین جعفری ( مدیر فیلمبرداری)، لیلا نقدی پری (طراح صحنه و لباس)، مهران ملکوتی (صدابردار)، مهدی برزگر (مدیر تولید)، الهام صالحی(طراح گریم)، جواد امامی (تدوین)، سمیرا برادری (برنامه ریز و دستیار اول کارگردان)، حمیرا نعمت الله (منشی صحنه)، احمد آقاسیانی (عکاس)، طاها ذاکر ( طراح گرافیک) و لِوون هفتوان، محمود بهروزیان، حمیرا نونهالی، ابوذر فرهادی (بازیگران) همکاری داشته اند.

مجید برزگر (کارگردان) لِوون هفتوان (بازیگر) و لیلا نقدی‌پری (طراح صحنه و لباس) امسال مهمانان این جشنواره خواهند بود.

جشنواره بین‌المللی فیلم کرالا (IFFK) هرساله در تریواندروم مرکز ایالت کرالا در کشور هند برگزار می‌شود. این جشنواره توسط آکادمی فیلم ایالت کرالا در سال ۱۹۹۶ بنیان گذاشته شد.



جشنواره کرالا به تولیدات سینمایی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین اختصاص دارد. همچنین بخشی از جشنواره به سینمای کرالا (مالایالام) می‌پردازد.