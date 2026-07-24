ایلام در مدار خدمت به زائران اربعین؛ شور حسینی در مهران شکل گرفت

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: طی چند روز گذشته مرز مهران شاهد موج جدیدی از تردد زائران اربعین حسینی بوده و آنچه در این گزارش میخوانید، روایتی از رخدادهای امروز این گذرگاه بینالمللی است؛ جایی که عاشقان حسینی با پای پیاده و دلی پر از شور، خود را به کربلا میرسانند و مسئولان نیز با تمام توان، تلاش میکنند تا سفری ایمن و بیدغدغه را برای آنان فراهم کنند.
بر اساس آمارهای رسمی از اول ماه صفر تاکنون ۲۳۲ هزار زائر از مرز مهران تردد کردهاند که این آمار، نشان از افزایش چشمگیر حضور عاشقان حسینی در این مسیر دارد؛ از سوی دیگر، هماهنگی گسترده دستگاههای اجرایی، امنیتی و خدماتی، نویدبخش روزهایی آرام و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.
حضور استان تهران در مرز مهران به عنوان معین ایلام در اربعین حسینی
استاندار تهران که به همراه مسئولان این استان به مرزهای مهران و چیلات سفر کرده بود که با اشاره به بازدید از مرز مشترک استان ایلام و استان نیسان عراق، اظهار داشت: در سالهای گذشته، مرز چیلات به عنوان مرز رسمی و باری و مسافری مورد تایید دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته و بناست در آیندهای نزدیک، از این مرز برای تردد زائران عتبات عالیات نیز استفاده شود که با توجه به ظرفیتهای بالای این منطقه، این مرز میتواند نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
محمد صادق معتمدیان با بیان اینکه با پیگیریهای استاندار ایلام، اقدامات زیرساختی خوبی در این مرز انجام شده و انتقال آب، برق و گاز در حال انجام است و جانمایی برای استقرار واحدهای مربوطه از جمله مرزبانی، انتظامی و گمرک صورت گرفته، افزود: با تکمیل این پروژهها، شاهد تحول اساسی در این منطقه خواهیم بود؛ زیرا این مرز، یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران، به ویژه برای مردم جنوب استان ایلام و برخی استانهای مرکزی که به این مرز نزدیکتر هستند، خواهد بود.
استاندار تهران با اشاره به اینکه استان تهران به عنوان استان معین ایلام در ایام اربعین است، تصریح کرد: در این بازدید، به همراه جمعی از مسئولان و شهرداران برخی شهرستانهای استان تهران، از نزدیک وضعیت این مرز را بررسی کردند و امیدواریم با هماهنگیهای انجامشده، بتوانیم در ابعاد زیرساختی و تکمیل پروژههای آغازشده در استان ایلام، کمکهای مؤثری انجام دهیم تا این مرز هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
معتمدیان در پایان با تأکید بر اهمیت این مرز در توسعه اقتصادی و تسهیل تردد زائران، خاطرنشان کرد: با تکمیل زیرساختها و همکاری دو طرف، مرز چیلات میتواند به یکی از مهمترین گذرگاههای مرزی کشور در آینده تبدیل شود و زمینههای اشتغال و رونق اقتصادی را برای منطقه به همراه داشته باشد.
مرزهای ایلام آماده خدمات رسانی شبانه روزی هستند
استاندار ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید استاندار تهران و هیئت همراه از مرز چیلات، اظهار داشت: با پیگیریهای مستمر و هماهنگی دستگاههای اجرایی، شتاب کارها در این مرز افزایش یافته و اقدامات زیرساختی در حال تکمیل است و بر اساس مصوبات ستاد مرکزی اربعین، مرز چیلات امسال به صورت رسمی برای تردد زائران فعال میشود.
احمد کرمی با بیان اینکه استان تهران به عنوان استان معین ایلام، در کنار خدماترسانی در مهران، در مرز چیلات نیز حضور فعال خواهد داشت، افزود: برنامهریزی برای احداث پارکینگ و استقرار مواکب در این مسیر انجام شده و تمامی دستگاههای مرتبط از جمله گذرنامه، گمرک و مرزبانی برای ارائه خدمات در این مرز مستقر خواهند شد.
کرمی با اشاره به تکمیل زیرساختهای مرز چیلات، تصریح کرد: سازههای مستقر در این مرز محصور شده و کریدور تردد مشخص گردیده است و کانکسهای مجهز به امکانات سرمایشی، برق دائم و اضطراری خریداری و نصب شده که این آمادگی وجود دارد در آینده نزدیک، شاهد تحقق این آرزوی دیرینه مردم استان، به ویژه مردم شهرستان دهلران باشیم.
استاندار ایلام با اشاره به موقعیت راهبردی مرز چیلات، خاطرنشان کرد: این مرز به دلیل فاصله نزدیک با عتبات عالیات و شریانهای اصلی حملونقل عراق، آینده تجاری روشنی دارد و با توجه به اینکه ایلام دارای ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با سه استان عراق است، این مرزها میتوانند هم در حوزه زیارت و هم در حوزه تجارت، فرصتی ارزشمند برای توسعه و پیشرفت استان باشند.
کرمی با اشاره به وضعیت پارکینگ اربعین در مهران، گفت: تا این لحظه ۲ هزار و ۲۵۰ خودرو وارد پارکینگ اربعین شده است و این پارکینگ با ۲۸ زون عملیاتی و سیستم مکانیزه ورود خودروها، آماده پذیرش و مدیریت هوشمند ترافیک خودروهای زائران است و پرسنل شهرداری و ناوگان حملونقل اتوبوسی برای تسهیل در تردد و انتقال زائران به پایانه مرزی در این مکان مستقر هستند.
پارکینگ اربعین مهران با ظرفیت ۵۰ هزار خودرو آماده خدمات به زائران است
شهردار مهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگی کامل پارکینگ اربعین این شهرستان برای میزبانی از زائران حسینی، اظهار داشت: پارکینگ اربعین با مساحت بیش از ۸۰ هکتار و ظرفیت پارک ۴۰ تا ۵۰ هزار خودرو، یکی از مهمترین زیرساختهای مرز مهران برای مدیریت تردد خودروهای زائران در ایام اربعین محسوب میشود و تمامی تمهیدات لازم برای پذیرش و ساماندهی خودروها در این پارکینگ اندیشیده شده است.
حمدالله نصرت پور با بیان اینکه در این پارکینگ، مواکب نیز مستقر میشوند و خدمات مختلفی از جمله تعمیر و سرویس اولیه خودروها به زائران ارائه میشود، افزود: سازمان اتوبوسرانی نیز بهصورت شبانهروزی در ایام اربعین، زائران را از پارکینگ به پایانه مرزی مهران منتقل میکند تا فرآیند خروج از کشور با سهولت بیشتری انجام شود و زائران با کمترین دغدغه، مسیر خود را به سمت عتبات عالیات ادامه دهند.
شهردار مهران با اشاره به اولویت استفاده از پارکینگهای بخش خصوصی، تصریح کرد: ابتدا خودروهای زائران در پارکینگهای بخش خصوصی مستقر میشوند و پس از تکمیل ظرفیت آنها، در روزهای منتهی به اربعین از پارکینگ بزرگ اربعین استفاده خواهد شد و نرخ مصوب پارک خودرو در هر شبانهروز نیز ۶۰ هزار تومان تعیین شده که این قیمت برای زائران شفاف و مشخص است.
نصرتپور در ادامه به ارائه خدمات ویژه در این پارکینگ اشاره کرد و گفت: یک موکب از خراسان رضوی در این پارکینگ مستقر شده است و کار تعمیر و سرویس اولیه خودروهای زائران را انجام میدهد و این اقدام، گامی مؤثر در جهت رفاه حال زائران و کاهش دغدغههای آنان در مسیر بازگشت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شهرستان مهران، علاوه بر پارکینگهای اربعین ۱ و ۲، تعداد ۱۶۳ پارکینگ بخش خصوصی نیز برای این ایام ساماندهی شدهاند و با برنامهریزی دقیق، تلاش شده تا هیچگونه مشکلی در زمینه پارک خودروهای زائران در ایام اربعین وجود نداشته باشد و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، شاهد سفری ایمن و بدون دغدغه برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.
۳۵۰ نیروی اورژانس و ۷۰ آمبولانس در مرز مهران مستقر میشوند
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام، نیز در بازدید از مرز مهران، با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین و افزایش تردد زائران، اظهار داشت: اورژانس استان با هماهنگی کامل با سازمان اورژانس کشور، آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به زائران اعلام میکند و با توجه به اینکه مرز مهران اصلیترین گذرگاه تردد زائران اربعین است، تمامی تمهیدات لازم برای پوشش پزشکی مسیرهای منتهی به این مرز اندیشیده شده است.
مهدی شعبانی با بیان اینکه از اول تا پانزدهم مردادماه، ۷۰ دستگاه آمبولانس سبک، ۱۹ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۶ دستگاه موتورآمبولانس، ۲ فروند بالگرد امدادی و ۳۵۰ نیروی تخصصی اورژانس پیشبیمارستانی به توان عملیاتی اورژانس استان اضافه میشود، افزود: این تجهیزات و نیروها در طول مسیرهای منتهی به مرز مهران مستقر میشوند تا زائران در کوتاهترین زمان ممکن به خدمات امدادی دسترسی داشته باشند.
رئیس اورژانس ایلام با اشاره به اینکه برای دسترسی سریعتر زائران به خدمات فوریتهای پزشکی، از ورودیهای استان تا نقطه صفر مرزی، به طور میانگین در هر ۱۰ کیلومتر یک پایگاه ثابت یا سیار اورژانس ۱۱۵ مستقر خواهد شد، تصریح کرد: علاوه بر ظرفیت اعزامی از سازمان اورژانس کشور، اورژانس استان نیز با ۵۵ دستگاه آمبولانس سبک، ۲ دستگاه اتوبوسآمبولانس، یک دستگاه موتورآمبولانس و ۵۵۰ نیروی تخصصی بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات به زائران است.
شعبانی در پایان با تأکید بر اینکه زائران در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل پزشکی میتوانند با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند تا نزدیکترین تیم امدادی در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام شود، خاطرنشان کرد: با برنامهریزی دقیق و استقرار نیروهای امدادی در نقاط کلیدی، امیدواریم شاهد کاهش چشمگیر زمان پاسخگویی و بهبود کیفیت خدمات درمانی به زائران در ایام اربعین باشیم.
استان ایلام این روزها با تکیه بر تجربه، همافزایی دستگاهها و تقویت زیرساختهای مرزی، خود را برای میزبانی شایسته از زائران اربعین آماده کرده است؛ از موج پرشور تردد در مهران و آمادگی پارکینگها و خدمات امدادی گرفته تا شتابگیری روند تکمیل مرز چیلات، همه نشان میدهد آرایش خدمت در مرزهای استان با جدیت شکل گرفته است.
هرچند گرمای هوا همچنان از مهمترین چالشهای پیشروست، اما مجموعه اقدامات انجامشده، نویدبخش سفری ایمنتر، منظمتر و همراه با آرامش برای عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.
نظر شما